Zossen

So langsam gehen diesem Winter die Optionen aus. Keine drei Wochen mehr und wir befinden uns im März. Die Chancen für einen nachhaltigen Wintereinbruch nehmen langsam ab. Zumindest was die Nachttemperaturen angeht, wird es am Wochenende allerdings doch winterlich. Das war es dann aber auch schon.

Glatte Straßen durch überfrierende Nässe möglich

Am Freitag ist es wechselnd bewölkt und es kommt häufig zu Schneeregen oder Graupelschauern. Dazu weht mal wieder ein mäßiger bis frischer Wind, zunächst aus Südwest, dann aus Nordwest. Die Höchsttemperaturen liegen bei nur vier bis sechs Grad. Nach dem Abzug der Schauer klart es in der Nacht zu morgen auf. Dann gibt es nur noch wenige Wolken. Auch der Wind lässt langsam nach. Dafür wird es richtig kalt, jedenfalls im Vergleich zum bisherigen Winter. Am Morgen werden minus ein bis vier Grad gemessen. Dabei kann es zu gefährlicher Straßenglätte durch überfrierende Nässe kommen.

Der Sonnabend wird dann recht freundlich. Wir werden häufig die Sonne sehen. Da auch der Wind sich kaum noch bemerkbar machen wird, sollte es draußen recht angenehm sein. Die Tageswerte sind mit drei bis fünf Grad aber weiterhin recht kühl. In der Nacht ist es meist klar. Gelegentlich ziehen auch ein paar dichtere Wolken auf. Mit plus eins bis zwei Grad am Morgen wird es noch einmal kalt.

Der Sonntag beginnt ebenfalls mit viel Sonnenschein. Später ziehen dichte Wolken auf. Es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Höchstwerte erreichen angenehme sechs bis neun Grad. In der Nacht zum Montag ist es meist stark bewölkt bis bedeckt. Es bleibt aber niederschlagsfrei. Der Wind lebt wieder auf und weht diesmal aus Südwesten. Im Vergleich mit den Nächten zuvor, wird es mit zwei bis fünf Grad eher mild. Mild geht es auch in der nächsten Woche weiter. Schon am Montag und noch einmal am Donnerstag könnten wir die zehn Grad knacken. Auch an den anderen Tagen verläuft die Temperaturkurve näher an der zehn Grad Marke, als an der Nullgradgrenze. Ein Blick ganz weit in die Zukunft, zeigt bis zur Mitte der dritten Februardekade keinen Wintereinbruch. Selbst Frosttage gäbe es nur vereinzelt.

Februar bisher drei Grad zu warm

An den vergangenen sieben Tagen verlief die Temperaturkurve in einem sehr engen Korridor. So pendelten die Tageshöchstwerte in Bestensee zwischen 6,0 und 9,7 Grad. Die tiefste Temperatur wurde mit 2,3 Grad gemessen. In Luckenwalde und in Baruth verhielten sich die Temperaturen ähnlich. Die vergleichsweise milden Temperaturen sorgten dafür, dass der Februar zum Ende der ersten Dekade drei Grad zu warm ist. Die Sonne zeigte sich an den letzten sieben Tagen kaum. In Luckenwalde reichte es in der Addition zu sechs Stunden Sonnenschein. In Baruth und in Bestensee waren es nur vier. Damit haben wir bisher nur zehn Prozent der normalen Sonnenscheindauer im Februar erreicht. Hier fielen in Luckenwalde sieben, in Bestensee acht und in Baruth neun Millimeter Regen pro Quadratmeter. Mit gut 60 Prozent des zu erwartenden Monatsmittels liegen wir hier aber gut im Rennen.

„Sankt Eulalia Sonnenschein, bringt viel Obst und guten Wein“

Bisher gab es also kaum Sonnenschein in diesem Monat. Dabei wäre das laut einer Bauernregel für diesen Zeitraum sehr wichtig: „Sankt Eulalia Sonnenschein, bringt viel Obst und guten Wein.“ Sant Eulalia fällt auf den 12. Februar und da soll es ja sehr sonnig werden. Für den Valentinstag gibt es zwei Bauernregeln, die nicht viel Hoffnungen auf die nächste Zeit machen. Die erste: „Hat der Valentin viel Regenwasser, wird der Frühling noch viel nasser.“ Nimmt man diese Regel wörtlich, dann sieht es gut aus, denn am Montag selbst wird es meist trocken sein. Der Regen beginnt erst am Dienstag. Allerdings haben wir ja beim Siebenschläfer gelernt, dass man nicht auf den einen Tag schauen darf, sondern auf einen Zeitraum von drei, vier Tagen sehen soll. Dann sähe diese Bauernregel nicht gut aus. In den Tag selbst starten wir verbreitet mit Frost. Dazu heißt es: „Hat’s zu Sankt Valentin gefroren, ist das Wetter lang verloren.“ Es wird wohl vorerst nichts mit schönem Frühlingswetter.

MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs. Quelle: Privat

Der Hundertjährige Kalender hält dagegen an seinem Winterkurs fest und beschreibt eine Wetterlage, die wir heute wohl als Jahrhundertwinter bezeichnen würden. An diesem Wochenende soll es Schnee und starken Wind geben und dazu sehr kalt sein. Am Montag soll es sich dann eintrüben und am Dienstag und Mittwoch ziemlich viel Schnee fallen. Den hatten wir genau vor einem Jahr reichlich. In diesem Jahr wird er wohl ausbleiben.

Von Karl-Heinz Krebs