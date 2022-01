Zossen

Auf ein eisig kaltes Weihnachtsfest folgten frühlingshafte Temperaturen am Silvestertag. In Baruth, Bestensee und in Luckenwalde wurden am letzten Tag des Jahres einheitlich 14 Grad gemessen. Der milde Jahresendspurt sorgte dann dafür, dass der Dezember bei den Temperaturen fast eine Punktlandung hinlegte.

Am Ende lag das Dezembermittel nur um 0,1 Grad über dem langjährigen Mittel, war also ganz normal. Etwas Niederschlag kam zum Jahresende auch noch hinzu. In den drei genannten Orten fielen zwischen ein und zwei Millimeter Regen pro Quadratmeter. Das reichte aber nicht, um das Defizit abzubauen. Am Ende wurden es nur 85 Prozent des langjährigen Mittels, also der Referenzperiode 1991 bis 2020.

Wetter im Dezember 2021 war zu trocken, sonnenscheinarm und normal temperiert

In einer ähnlichen Größenordnung bewegte sich die Sonnenscheindauer. Hier schafften wir es nur knapp über 80 Prozent. Kurz gesagt, der Dezember 2021 war zu trocken, sonnenscheinarm und normal temperiert. Dazu gibt es auch eine Bauernregel: So kalt wie im Dezember, so heiß wird’s im Juni. Es würde also ein normal temperierter Juni folgen, was wir nach den Sommern der letzten Jahre dann eher als kühl empfinden würden.

Kühl ist dann auch das Stichwort, so wird es nämlich in den nächsten Tagen. Nach fünf Tagen ist der Januar um gut acht Grad zu warm. Das wird sich nun ändern.

Wetter in LDS und TF am Wochenende: Örtlich glatte Straßen durch überfrierende Nässe

Am Freitag ist es stark bewölkt bis bedeckt und von Westen her ziehen Niederschläge heran, die unseren Raum erst am späten Nachmittag erreichen. Dabei fallen die Niederschläge zunächst als Schnee. Mit einsetzender Milderung gehen sie dann in Regen über. Die Höchstwerte erreichen ein bis drei Grad. In der Nacht gibt es weitere Niederschläge, die auch als Schnee fallen können. Örtlich kann es glatt werden durch überfrierende Nässe, denn am Morgen erwarten uns ein bis minus ein Grad.

Der Sonnabend bringt uns erneut viele Wolken, es bleibt aber niederschlagsfrei. Bei einem zum Teil mäßig wehenden Südwestwind wird es mit Höchstwerten von zwei bis drei Grad geringfügig milder. In der Nacht zum Sonntag ziehen erneut Niederschläge auf, die bei Temperaturen von minus ein bis plus ein Grad teilweise als Schnee fallen können. Dazu weht erneut ein mäßiger Südwestwind. Der Wind spielt am Sonntag keine Rolle mehr. Besser wird das Wetter dadurch aber auch nicht. Aus dichten Wolken kann es leichten Schneefall oder Regen geben. Die Tagestemperaturen liegen mit drei bis vier Grad noch etwas höher als am Sonnabend.

MAZ-Wetterexperte Karl-Heinz Krebs Quelle: privat

Abgesehen von einem spürbaren Temperaturanstieg bringt uns die neue Woche keine Wetteränderung. Die Wolken bleiben unsere treuen Wegbegleiter und sorgen für weitere Niederschläge. Während zunächst noch Schnee dabei sein kann, fallen sie zunehmend in flüssiger Form. Es wird jeden Tag etwas wärmer und in der zweiten Hälfte der Woche könnte es dann sogar wieder zweistellige Höchstwerte geben.

Von Winter ist weiterhin nichts zu sehen. Das milde Wetter scheint mindestens bis zum Ende der zweiten Januar-Dekade anhalten zu wollen. Dazu bliebe es bei vielen Wolken und es gäbe häufig Regen. Dann ist der Winter ja auch schon zur Hälfte vorbei und die Tage werden wieder spürbar länger.

Bauernregel: „Ist bis Dreikönig kein Winter, so kommt keiner mehr dahinter“

Am Donnerstag war ja Dreikönigstag und dazu heißt es in einer Bauernregel: „Von Weihnachten bis zum Dreikönigstag aufs Wetter man wohl achten mag, denn wie das Wetter sich da verhält, so ist es die neuen Monate bestellt.“ Das sieht dann für den Rest des Winters nicht so gut aus, denn das würde grauen Himmel, milde Temperaturen und Regen bedeuten. Winterliche Aussichten wären das nicht.

Eine andere Regel lautet: „Ist bis Dreikönig kein Winter, so kommt keiner mehr dahinter.“ Das wäre dann die endgültige Absage des Winters 21/22. Allerdings müssen wir gar nicht weit zurückschauen, um den Schwachpunkt dieser Bauernregel zu finden. Auch zwischen Weihnachten 2020 und dem Dreikönigstag 2021 gab es keinen Winter. Trotzdem brachte uns der Februar 2021 dann Schneemassen und eisige Temperaturen. Ganz abschreiben sollten wir den Winter also noch nicht.

Für den Hundertjährigen Kalender ist ohnehin noch Winter. Am Donnerstag und Freitag sollte es starken Schneefall geben. Dafür werden die nächsten Tage „trüb mit Schnee“. Das zumindest dürfte so eintreffen, auch wenn der Schnee schnell in Regen übergeht.

Von Karl-Heinz Krebs