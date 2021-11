Dahme-Spreewald

Über zu wenig Arbeit konnten sich die Katastrophenschützer im Landkreis Dahme-Spreewald in den vergangenen Jahren wahrlich nicht beschweren. Im Gegenteil: Sie waren so eingespannt wie nie zuvor, zumindest seit Bestehen des Landkreises.

Der Klimawandel ließ die Lieberose Heide in einem ungeahnten Ausmaß brennen; die Afrikanische Schweinepest beschäftig Suchteams seit mehr als einem Jahr; hinzu kam Corona mit all seinen Begleiterscheinungen. „Die Welt entwickelt sich weiter, und damit kommen neue Herausforderungen auf uns zu“, sagt der Kreisbrandmeister von Dahme-Spreewald, Christian Liebe.

Ausbildungszentrum in Luckau ist zu klein

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, will der Landkreis in absehbarer Zeit ein neues Ausbildungszentrum für den Brand- und Katastrophenschutz bauen. Zwar hat der Landkreis ein solches Zentrum in Luckau, das auch für die herkömmliche Feuerwehrausbildung ausreichend ist. Es gibt dort eine Atemschutzübungsanlage und Unterrichtsräume, erst im vorigen Jahr wurde das Zentrum mit einem Anbau erweitert. Zuletzt sei aber offenkundig geworden, dass die ganzen neuen Einsatzbereiche des Katastrophenschutz deutlich mehr Platzkapazitäten erfordern, als in Luckau vorhanden sind, so Liebe.

Photovoltaik-Anlagen oder E-Autos löschen muss man üben

Da sind zum einen neue Ausbildungsschwerpunkte, die abgedeckt werden müssen. Speziell im Norden des Landkreises siedeln sich immer mehr Firmen an, die eine Herausforderung für den Brandschutz sein können. Hinzu kommen immer mehr Photovoltaik-Anlagen, die im Fall eines Feuers für die Feuerwehrleute gefährlich werden können. Gleiches gilt für die zunehmende Zahl an E-Autos, die auf den Straßen des Landkreises unterwegs sind. Das Ausbildungszentrum in Luckau ist für die Übung solcher Szenarien nicht ausgerüstet. Zudem seien die Lagerkapazitäten dort begrenzt, sagt Christian Liebe.

Für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest etwa musste der Landkreis viele Kilometer transportable und feste Zäune anschaffen. Da die Seuche sich inzwischen in Brandenburg etabliert hat und immer neuer Seuchenherde bekannt werden, muss auch weiterhin Zaunmaterial zur Verfügung stehen, damit rund um mögliche Fundstellen schnell neue Kernzonen mit mehreren Kilometern Durchmesser eingerichtet und eingezäunt werden können.

Viel Technik und Schutzausrüstung angeschafft

Darüber hinaus hat der Landkreis Technik angeschafft, vor allem Drohnen, mit denen Schweinekadaver aus der Luft gesucht werden können. Dafür braucht es nicht nur Übungsflächen, das alles muss irgendwo untergebracht werden. Gleiches gilt für die Covid-Schutzausrüstung, die der Landkreis im vorigen Jahr unter großen Mühen besorgte. „Wir hatten damals das Problem, dass wir Ausrüstung dringend brauchten, auf dem Markt gab es aber keine. Mit der Erfahrung von damals sind wir heute besser vorbereitet“, sagt Christian Liebe. Das heißt aber, dass auch die Schutzausrüstung, die nun in großen Mengen vorgehalten wird, irgendwo gelagert werden muss.

Ganz zu schweigen von der technischen Spezialausrüstung, die der Landkreis für die Bekämpfung der Brände auf munitionsbelasteten Flächen anschafft. Große Pumpen sollen gekauft werden, dazu Rohrleitungen und Beregnungsanlagen, mit denen auch in wasserfernen Gebieten Löschwasser aus öffentlichen Gewässern gepumpt und auf Waldstreifen geregnet werden kann. „Vielleicht werden wir in ein paar Jahren auch Löschdrohnen haben, mit denen sich Munitionsgebiete gefahrlos überfliegen lassen. Das kann heute noch niemand sagen“, so Christian Liebe.

Für Lagerräume zahlt LDS derzeit Miete

Der Punkt ist: Derzeit mietet der Landkreis für die ganze neue Ausrüstung Lagerräume – und zahlt dafür mehr als 40.000 Euro pro Jahr. Die Lagerräume am Ausbildungszentrum in Luckau könne man nicht mehr erweitern, weil der Platz auf dem Grundstück nicht ausreicht, heißt es.

Der Kreistag hat deshalb jetzt eine Studie in Auftrag gegeben, die prüfen soll, wo ein neues Ausbildungszentrum mit ausreichend großen Lagerkapazitäten entstehen könnte. Untersucht werden soll auch, unter welchen Bedingungen es betrieben werden könnte und was es kosten würde. Erste Ergebnisse sollen im nächsten Jahr vorliegen. Christian Liebe: „Es ist nicht so, dass unser bisheriges System nicht mehr funktioniert. Es funktioniert alles. Aber wir müssen uns den neuen Aufgaben stellen, und dazu gehört es, in die Zukunft zu schauen und entsprechend ein neues Weiterbildungszentrum zu planen.“

