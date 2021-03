Schönefeld

Sie sorgte für Bayern-Flair vor den Toren des preußischen Berlins, begrüßte Touristen aus aller Welt mit fröhlich dudelnder Alpenmusik.

Doch wie die MAZ nun erfuhr, ist damit jetzt erst einmal Schluss. Laggner’s Almhütte, direkt neben Terminal 5 des Flughafens BER gelegen, hat seit einigen Tagen geschlossen. Und noch ist unklar, wie es mit dem Restaurant weitergehen soll. „Wir mussten schließen“, sagt Anesti P., der für die Gastronomie der Laggner-Gruppe im Bereich des Flughafens zuständig ist.

Coronakrise traf Almhütte zweifach

Wie es mit der Almhütte nun weitergehe, wisse er wohl selbst erst im Oktober, sagt er im Telefonat mit der MAZ. Dann habe sich die Flugbranche eventuell wieder etwas von der Coronakrise erholt – oder dann sei mit der Zeit zumindest besser abschätzbar, was die Situation für das Restaurant bedeute.

Denn die Coronakrise hat die Almhütte neben dem ehemaligen Flughafen Schönefeld gleich in zweierlei Hinsicht getroffen: Wie andere Gastronomiebetriebe musste auch das Alpenrestaurant im Zuge der Pandemie umsteigen – und den Verkauf den Corona-Bedingungen anpassen.

Weniger Passagiere am BER

Doch nicht nur das: Da die Passagierzahlen am Flughafen einbrachen, wurde das Terminal 5 des jetzigen Flughafens „Willy Brandt“ Ende Februar geschlossen. Wie berichtet, ist die vorübergehende Schließung zunächst zwar nur für ein Jahr angesetzt, doch es kann durchaus sein, dass das Terminal gar nicht mehr öffnet. Denn dazu braucht es nach Angaben des scheidenden Flughafenchefs Engelbert Lütke Daldrup „deutlich mehr“ als 20 Millionen Passagiere im Jahr.

Und so wie der ehemalige DDR-Zentralflughafen in Schönefeld nun in den Dornröschenschlaf versetzt wurde, ist auch Laggner’s Almhütte derzeit im Pausenmodus. Dabei schloss das Alpen-Restaurant allerdings nicht zeitgleich mit dem BER-Terminal 5. Durch das neu errichtete Impfzentrum direkt neben Laggner’s Almhütte hatte das Restaurant noch einige Tage nach der Terminal-Schließung geöffnet, so der Betreiber.

Laggners Almhütte seit 2016 am Flughafen

Die Laggner-Gruppe rund um den Gastronomen Joseph Laggner hat in der Region noch andere Restaurants. So betreibt Laggner etwa im Potsdamer Krongut Bornstedt oder am Schloss Glienicke Restaurants. In den anderen Gastro-Betrieben könnten deshalb nun auch die Mitarbeiter der Almhütte am Flughafen Anschluss finden, sagt Anesti P. Schließlich ist auch für sie zunächst unklar, wann sie im Alpen-Restaurant wieder Fluggäste aus aller Welt bedienen können.

Im Bereich des Flughafens in Schönefeld gibt es Laggner’s Almhütte seit fünf Jahren. Allerdings war das Restaurant nicht immer an der selben Stelle: Die erste Almhütte wurde im März 2016 vor dem damaligen Terminal D des Flughafens Schönefeld aufgebaut, wie Anesti P mitteilt. Ende Februar 2017 folgte dann der Umzug zum jetzigen Standort.

Von Johanna Apel