Ein 81-Jähriger ist der erste Corona-Tote im Landkreis Dahme-Spreewald. Er verstarb am Mittwoch im Achenbach-Klinikum Königs Wusterhausen. Insgesamt hat sich die Zahl der Corona-Infizierten auf 99 erhöht.

Corona: Erster Todesfall in Dahme-Spreewald bestätigt

Covid-19 in Dahme-Spreewald

