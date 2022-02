Dahme-Spreewald

Der Landkreis Dahme-Spreewald wirbt mit einem Video für die Impfungen zum Schutz vor Corona. Die Vize-Landrätin, vier Bürgermeisterinnen und eine Ärztin erzählen, warum sie sich impfen ließen. Zum Schluss sind die sechs Frauen gemeinsam vor dem Schloss Königs Wusterhausen zu sehen. „Lass dich schützen! Danke!“ rufen sie im Chor.

LDS: Aus „Landkreis Dahme-Spreewald“ wird „Lass dich schützen“

Der Slogan ist ein Wortspiel, mit dem der Landkreis auf seiner Internetseite schon auf die aktuellen Impfangebote hinweist. Das Kürzel „LDS“, die Anfangsbuchstaben von Landkreis Dahme-Spreewald, steht hier für „Lass dich schützen“.

Das Video ist nur zweieinhalb Minuten lang. Die kurzen Ansprachen der Frauen sind sehr persönlich, gerade bei den Amtsinhaberinnen ist das ungewohnt und wirkt sympathisch. Sie gewähren seltene Einblicke in ihr Privatleben.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vize-Landrätin Susanne Rieckhof erzählt, dass sie dank der Impfung ihre 85 Jahre alte, schwerkranke Mutter zu Weihnachten besuchen konnte. „Das war ihr größter Wunsch“, sagt sie. Sie selbst wünsche sich, dass es wieder so werde wie vor Corona: „Dass wir wieder mehr Nähe zeigen können.“

Das sagen die Bürgermeisterinnen Maja Buße und Angela Homuth im Video

Von Mittenwaldes Bürgermeisterin Maja Buße erfahren die Zuschauer, dass sie sich für die Schwiegertochter impfen ließ, die jeden Tag im Rettungswagen den Gefahren ausgesetzt sei. „Bei mir zu Hause soll sie sicher fühlen.“

Wildaus Bürgermeisterin Angela Homuth erzählt, dass sie sich und ihre Familie vor schweren Erkrankungen schützen möchte, besonders ihre 80-jährige Mutter und ihre Enkel. „Ich genieße es, meine Mutter wieder besuchen zu können und mit meinen kleinen Enkeln zu spielen.“

Annett Lehmann, Bürgermeisterin in Märkische Heide, verrät, dass sie im vorigen Jahr Oma geworden ist. „Ich habe ein gutes Gefühl, weil ich ich geimpft bin, so konnte ich meine Tochter und ihr Baby schützen.“ Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek sagt, sie fühle sich geimpft sicher in ihrer Familie und im täglichen Umgang mit den Bürgern. „Und weil ich endlich mal wieder im Stadion für meine Eisbären brüllen möchte.“

Ärztin Katja Klugewitz erzählt Anekdote mit schwangerer Frau

Die Königs Wusterhausener Ärztin Katja Klugewitz erzählt eine Anekdote aus ihrer Praxis. Eine junge, schwangere Frau habe ihr gesagt, dass sie nach der zweiten Corona-Impfung schwanger geworden sei. „Wir haben geflachst, ob die Impfung vielleicht beim Kinderwunsch hilft“, sagt sie schmunzelnd. Sicherheitshalber hält sie noch ein Kärtchen mit der Aufschrift „Fake News“ in die Kamera, damit den Witz auch wirklich niemand ernst nimmt.

Diese sechs Frauen kommen im Impfvideo zu Wort. Quelle: Frank Pawlowski

Die Idee für das Video ist zufällig entstanden, die beteiligten Frauen hätten sofort zugesagt, berichtet Vize-Landrätin Susanne Rieckhof. „Es gibt Menschen, die sich beim Impfen nicht sicher sind. Ihnen wollen wir sagen, warum wir es gemacht haben und warum wir uns gut damit fühlen. Unser Anliegen ist nicht, mit erhobenem Zeigefinger Druck aufzubauen.“

Vize-Landrätin Susanne Rieckhof schließt weiteres Video nicht aus

Männer wurden nicht gefragt, deshalb kommen nur Frauen zu Wort. Eine Fortsetzung sie sei zwar nicht geplant, aber möglich, so Susanne Rieckhof. Das wird wohl auch von den Reaktionen abhängen. Das Video ist ein Experiment, so persönlich haben sich Amtsinhaber in Dahme-Spreewald noch nicht zu einem aktuellen Thema geäußert.

Das Impfvideo wurde kürzlich auf Youtube, Facebook und Instagram veröffentlicht. Das Echo ist bisher durchwachsen, von Beschimpfungen bis Zuspruch ist alles dabei. Auf der Video-Plattform Youtube ist der Clip binnen zwei Tagen schon fast 350 Mal aufgerufen worden.

Kritik von Organisatoren der Montagsdemos im Königs Wusterhausen

Kritik kommt von den Organisatoren der Montagsdemos in Königs Wusterhausen gegen die Corona-Maßnahmen. „Wir haben das Video mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis genommen“, teilte der Anmelder der Demos, Tamir Al-Abadi, mit. Zu einer freien Impfentscheidung gehöre die qualifizierte Aufklärung. „Zu einem objektiven Abwägen von Nutzen und Risiken der Corona-Schutzimpfung trägt dieses Video aber nicht bei.“

Landtagsabgeordneter Ludwig Scheetz lobt das Video

Königs Wusterhausens Landtagsabgeordneter Ludwig Scheetz (SPD) lobt das Video. „Ich finde das gut, weil es mal eine andere Herangehensweise ist, fernab von 08/15-Kampagnen“, sagte er. Die Menschen müssten emotional überzeugt werden, dass es sinnvoll sei, sich impfen zu lassen.

Von Frank Pawlowski