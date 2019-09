Dahme-Spreewald

Am Ende sieht das Ergebnis im Wahlkreis 26 aus, als wäre der Wahlabend für Tina Fischer ein Spaziergang gewesen. Fast acht Prozentpunkte Vorsprung vor dem Potsdamer AfD-Bewerber Dennis Hohloch, sogar gute drei Prozent über dem Zweitstimmenergebnis ihrer eigenen Partei. In der Grünen Schanze in Wildau erhielt...