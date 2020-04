Landwirte: Freiwillige können Erntehelfer aus Osteuropa nicht ersetzen

Niewitz

Seit 20 Jahren baut Heinz-Georg Embach Spreewaldgurken an. Es gab mal bessere, mal schlechtere Jahre für seinen Hof, doch in der Coronakrise ist seine wirtschaftliche Existenz auf einmal ernsthaft bedroht. „So eine Situation wie jetzt hatten wir noch nie“, sagt Embach.

Auf dem auf dem Spreewaldhof in Niewitz beginnt jetzt eigentlich die Pflanzsaison. In normalen Jahren beschäftigt Embach bis zu 400 Saisonarbeitskräfte aus Rumänien, die die Gurken pflanzen, Folien spannen oder Tropfschläuche legen. Doch seit die Grenzen für Erntehelfer dicht sind, kommen die dringend benötigten Arbeiter nicht mehr nach Deutschland.

Falsche Erwartungen bei vielen Freiwilligen

Statt der Rumänen meldeten sich in den letzten Wochen viele Menschen aus der Region, die auf Embachs Gurkenfeldern aushelfen wollen. „Es freut uns, dass uns viele Leute in dieser harten Zeit unterstützen möchten“, sagt er. Allerdings seien nur wenige der freiwilligen Helfern auch für den Einsatz auf den Feldern geeignet.

„Das ist sehr schwere körperliche Arbeit“, sagt die Sprecherin des Bauernverbandes Südbrandenburg, Borjana Dinewa-Zelt, „das unterschätzen viele, die sich jetzt für die Feldarbeit melden.“ Freiwillige Helfer seien kein Ersatz für die erfahrenen und eingespielten Erntehelferteams aus Osteuropa. Mit deren Arbeitsleistung könnten sie nicht mithalten. Trotzdem versucht der Verband in der Coronakrise heimische Aushilfskräfte zu gewinnen.

Auf seiner Website hat der Bauernverband einen Aufruf gestartet und vermittelt Freiwillige an Betriebe weiter. Bislang konnten so 120 Arbeitskräfte an Landwirte in der Region vermittelt werden. Ein Tropfen auf den heißen Stein: Nach Schätzungen der Kreisverwaltung fehlen allein in Dahme-Spreewald in 250 landwirtschaftlichen Betrieben rund 2000 Saisonarbeiter.

Auch Heinz-Peter Frehn vom Gurkenhof Frehn in Steinreich versucht seit Wochen, Ersatz für die rund 100 Saisonarbeitskräfte aus Rumänien zu finden, die ihm durch die Coronakrise fehlen. Er hat unter anderem im Portal „Das Land hilft“ des Bundeslandwirtschaftsministeriums einen Aufruf gestartet. „Die Resonanz war riesengroß“, sagt Frehn. Rund 200 Menschen hätten sich bei ihm gemeldet, um auf seiner Gurkenfarm zu helfen.

Viele wollen nur für ein paar Tage oder Stunden helfen

Doch die Ernüchterung kam schnell: „Die Leute haben völlig falsche Vorstellungen von der Arbeit in der Landwirtschaft“, meint Frehn. Mal meldete sich eine komplette Fußballmanschaft, um für ein oder zwei Tage auszuhelfen, mal Familien, die gern ein Wochenende lang Landluft schnuppern wollten. Die meisten würden nur für ein paar Tage oder Stunden kommen wollen. „Das ist sicherlich alles gut gemeint, aber nicht das, was wir im Moment brauchen“, sagt Frehn.

Erdbeerfeld: Ohne die Erntehelfer aus Osteuropa geht fast nichts in den meisten Betrieben. Quelle: U. Klemens

Aktuell werden die im Frühjahr vorgezogenen Gurkenpflanzen in die Erde gebracht. „Die Pflanzen müssen exakt in den Boden gebracht werden, das ist Präzisionsarbeit.“ Und das Zeitfenster für die Pflanzung ist kurz. In wenigen Wochen müsse alles erledigt sein. Die freiwilligen Helfer richtig anzulernen, brauche Zeit, so Frehn. Wenn die Arbeit dann losgeht, wären die meisten Freiwilligen schon wieder weg.

Hohe Auflagen für Erntehelfer aus Osteuropa

Seit vergangener Woche hat die Bundesregierung die Einreisebeschränkungen für Erntehelfer aus Osteuropa teilweise wieder gelockert. 40.000 Saisonarbeitskräfte dürfen einreisen, um auf deutschen Gurken-, Spargel- oder Erdbeerfelder zu arbeiten. Erste Charterflüge mit den dringend benötigten Arbeitskräften landeten bereits am Donnerstag am Flughafen Schönefeld.

Doch das Verfahren ist kompliziert: Die Betriebe müssen sich vorab auf einer Website des Deutschen Bauernverbandes registrieren und ihre Saisonarbeiter anmelden. Die ausländischen Hilfskräfte müssen noch vor ihrer Einreise eine unterschriebene Einverständniserklärung an ihre Arbeitgeber schicken.

Für Einsatz und Unterbringung der Erntehelfer hat das Robert-Koch-Institut Regeln erarbeitet, die vor Ort kontrolliert werden. Die Arbeitskräfte müssen sich bereits am Flughafen einem Gesundheitscheck unterziehen. Ihre Unterkünfte dürfen sie für die ersten 14 Tage nicht verlassen, nicht einmal zum Einkaufen.

Von Feliks Todtmann