Rangsdorf

Die Jahre 2018 und 2019 möchte Jürgen Zimmermann am liebsten vergessen. Der Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Groß Machnow baut seit rund 30 Jahren Getreide an. Gerste, Roggen, Weizen und Mais stehen unter anderem auf seinen Feldern. Als Landwirt ist es der 64-Jährige gewohnt, vom Wetter abhängig zu sein. „Man weiß nie, was kommt“, sagt er. „Man muss in jedem Jahr mit allem rechnen.“ Doch solche Jahre wie 2018 und 2019 machen es dem Landwirt trotzdem nicht einfach. Die lang anhaltende Dürre hat dazu geführt, dass die Ernte bei allen Pflanzen auf seinen Feldern unterdurchschnittlich war. Noch so ein Jahr – daran möchte kein Landwirt denken.

Die trockenen Monate Mai und April dieses Jahres ließen Schlimmes befürchten, doch die Sommermonate Juni und Juli brachten den Regen – und damit Erleichterung für viele Landwirte. „Wir sind auf jeden Fall froh“, sagt Lilian Guzmán, Zimmermanns Stellvertreterin. Vor allem, dass der Regen über Tage und Wochen verteilt – und nicht sturzflutartig – herunter gekommen sei, sei gut für die Ernte. So wird nichts überschwemmt.

Anzeige

„Die letzten beiden Jahre waren für Mais viel zu trocken“

Der Regen der letzten Wochen sei vor allem für den Mais günstig gewesen, sagt Zimmermann. Hier rechnet der Landwirt mit einer guten Ernte. „Die letzten beiden Jahre waren für Mais viel zu trocken.“ In diesem Jahr habe sich die Agrargenossenschaft auf den Maisfeldern allerdings mit anderen Problemen zu kämpfen: Kraniche hatten die Saat auf einer Fläche von 50 Hektar auf dem 250 Hektar großen Feld gefressen. „Die Population hat sich in den letzten Jahren vergrößert“, sagt Zimmermann.

Weitere MAZ+ Artikel

Besonders dem Mais hat der Regen im Juni und Juli gutgetan - letztes Jahr war es den Pflanzen zu trocken. In diesem Jahr rechnen die Bauern mit einer guten Ernte. Quelle: Lisa Neugebauer

Im Großen und Ganzen schaut der Landwirt aber optimistisch auf die Ernte in diesem Jahr. Bei den meisten Getreidesorten – etwa bei Roggen und Weizen – rechne er mit einem durchschnittlichen Ertrag. Allerdings seien die Preise unter denen vom letzten Jahr, sagt Zimmermann. Woran das liegt, weiß er nicht. Gerste und Raps bekommt der Landwirt für die Preise vom letzten Jahr verkauft.

Für die Gerste war der Regen nicht gut

Für die Ernte der Gerste, die die Agrargenossenschaft bereits abgeschlossen hat, sei der Regen allerdings nicht optimal gewesen: Dieser hatte zu Zwiewuchs geführt, also dazu, dass die Gerste teilweise neu ausgetrieben hatte. „Wir hatten dann bei der Ernte reife und grüne Ehren gemischt“, sagt Zimmermann. Das mindert die Qualität und damit den Preis.

Auf den Feldern rund um Groß Machnow wartet das Getreide darauf, geerntet zu werden. Der Regen im vergangenen Monat hat den Pflanzen noch einmal einen Schub gegeben. Quelle: Lisa Neugebauer

Gerade begonnen haben die rund zehn Mitarbeiter auf dem Hof in Rangsdorf mit der Ernte des Roggens. „In den nächsten Tagen wird alles reif“, sagt Zimmermann. Er hofft daher, dass es nun trocken bleibt, denn nasses Getreide kann nicht geerntet werden. Und ist eine Ähre erst einmal feucht bis in das Korn hinein, braucht sie anderthalb bis zwei Tage Sonne und Wind, um wieder zu trocknen. Das kann dann aber schon zu spät sein – denn ist das Getreide reif und muss jetzt herunter vom Feld, ansonsten leidet die Qualität. „Wir müssen jede Stunde ausnutzen“, sagt die 43-jährige Guzmán.

Das kann dann auch mal am Wochenende sein. Zimmermann kann nicht verstehen, dass sich Anwohner dann über den Lärm und den Staub beschweren. „Da ist wenig Verständnis da“, sagt er. Einige Anwohner hätten die Mähdrescher sogar mit Steinen beworfen und so ihrem Unmut Luft gemacht.

Winter werden milder – Landwirte ernten früher

Ist der Wechsel von Dürrejahren und zu nassen Jahren schlecht für die Landwirtschaft? „Wir mussten uns schon immer auf die unterschiedlichsten Situationen einstellen“, sagt Zimmermann. „Wir sind immer optimistisch.“ Schwierig werde es dann, wenn eine Wetterlage von Dauer sei. Bisher hätten sie die Jahre aber weitestgehend ausgeglichen. „Die Verteilung ist aber anders“, sagt Guzmán. Die Winter seien milder, womit bestimmte Fruchtarten gut zurechtkämen, andere weniger. „Die Erntetermine sind dadurch zeitiger als vor 50 Jahren.“ Durch die fehlende Schneedecke seien die Pflanzen zudem anfällig für Frost.

„Wir müssen jede Stunde ausnutzen“: Sobald das Getreide reif ist, muss es herunter vom Feld, ansonsten leidet die Qualität. Quelle: Lisa Neugebauer

Corona hat Bauern nicht getroffen

Die Corona-Pandemie hat die Landwirte der Agrargenossenschaft nicht getroffen. Im Gegenteil: Die Abnahme der landwirtschaftlichen Produkte war auch in der Krise gesichert. „Und zum Glück hatten wir keinen Fall bei uns“, sagt Zimmermann. Das liege vermutlich auch an den Arbeitsbedingungen: frische Luft und viel Abstand. „Corona können wir uns auch gar nicht leisten“, sagt der Vorstandsvorsitzende. Denn die Ernte lasse sich nicht verschieben.

Von Lisa Neugebauer