Die Aufregung aber auch die Neugierde war bei den Drittklässlern zu spüren, als sie sich am Donnerstag vor den Herbstferien im Kunstraum der Naturparkschule Prieros trafen. Es war das erste Teamtreffen zum Roboter- und Forschungsprogramm der First Lego League Explore. In diesem Jahr steht das Programm unter dem Motto „Bringt alle in Bewegung“. Zwölf Wochen Zeit bleiben jetzt, um dann das Ergebnis auf einer Ausstellung Gutachtern zu präsentieren.

Als Projektleiter Lars Busam die Idee bei dem Projekt mitzumachen den Mitgliedern der Elternkonferenz vorstellte, gab es Zustimmung und die Bereitschaft zur Unterstützung. War doch für die Teilnahme eine Startgebühr gefordert und es musste einiges Lego-Material gekauft werden. Es wurden Sponsoren gefunden und so konnte es losgehen.

Zunächst galt es die beiden Teams festzulegen. Das behielt sich Lars Busam vor. Geht es doch auch darum, wie man zusammenarbeitet und miteinander umgeht. Und endlich konnte gebaut werden, erst mal etwas, wo sich Leute bewegen können. Angefangen von vom Fitnessstudio bis zum Hausboot, so die Ideen der Mädchen und Jungen, die mit Eifer die bunten Steinchen zu kleinen Kunstwerken zusammenfügten. Spannend wird es dann, wenn der menschliche Roboter gebaut wird, der zudem programmiert werden muss, schließlich soll ja alles in Bewegung gebracht werden.

Schüler an Mint-Fächer heranführen

„Ich bin überrascht, wie gut die Zusammenarbeit klappt“, freut sich Lars Busam. Auch die Mädchen und Jungen waren sich am Ende des 1. Teamtreffens einig, das Projekt sei toll und mache Spaß.

First Lego League Explore ist ein Forschungs- und Roboterprogramm der Bildungsstiftung First (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) und des Spielzeugherstellers Lego. Entwickelt wurde es, um Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren an die Mint-Fächer ( Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) heranzuführen. Durch die ihnen bekannten und beliebten bunten Steine soll der Einstieg in die Themenfelder erleichtert werden.

