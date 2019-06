Schenkendorf

„Wenn man einen guten Friseur gefunden hat, dann fährt man auch schon mal ein Stückchen“ erklärt Susann Gustke aus Groß Machnow. Tochter Jula lässt sich gerade von Justine Lehmann beim „Hoffriseur Nicole Metten“ in Schenkendorf die Spitzen schneiden und dann möchte die 11-Jährige noch einen Zopf geflochten haben. Dabei steht Justine Lehmann noch voll in der Ausbildung und hat schon jetzt ihren festen Kundenstamm.

Ausbildung mit besten Leistungen und eigene Familie

Um ihre Leistung zu würdigen, verlieh ihr jetzt die Handwerkskammer Cottbus und das Versorgungswerk der Handwerkskammer den Titel „Lehrling des Monats“. In der Begründung heißt es: Eine Ausbildung mit besten Leistungen und eine eigene Familie müssen sich nicht ausschließen. Das beweist Justine Lehmann aus Königs Wusterhausen, angehende Friseurin und Mutter einer zweijährigen Tochter. 2015 hat Justine Lehmann mit der Ausbildung beim Hoffriseur Nicole Metten in Schenkendorf angefangen. Im Oktober 2016 musste sie die Ausbildung unterbrechen. Töchterchen Mia Leonie kam zur Welt.

Ausbildung 2018 nach Elternzeit fortgesetzt

Im Februar 2018 stand sie dann wieder im Salon, um ihre Ausbildung fortzusetzen. Dass Angebot, sie in Teilzeit zu absolvieren, war für ihren Ausbildungsbetrieb selbstverständlich. „Schon damals, als sich Justine in unserem Salon vorstellte spürten wir, dass sie perfekt in unser Team passt. So war es auch klar, dass wir sie in allem unterstützen, ob in der Schwangerschaft oder jetzt“, sagt Friseurmeisterin Nicolle Metten. Unterstützung erhält die 20-Jährige auch von ihrer Familie. „Ich arbeite Schicht und immer wie es klappt, springe ich ein und kümmere mich um meine Enkelin“, sagt Sindy Lehmann.

Absoluter Traumberuf

„Für mich ist Friseurin mein Traumberuf, schon als Kind habe ich mir selbst die Haare gemacht“, so Justine. Der Schwester hat sie den Pony geschnitten und dem Opa die Haare gekürzt. „Ich arbeite gerne mit Menschen und es macht Spaß, ihnen durch meine Arbeit die perfekte Frisur und ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, erklärt sie und verrät, dass sie am Liebsten Herrenschnitte und Bärte mag. Kaum etwas sei so überraschend, wie das Vorher-Nachher-Bild.

Hoffentlich bleibt sie bei uns

„An erster Stelle steht mein Kind, an zweiter Stelle die Ausbildung“, erklärt Justine Lehmann aber, dass sie auf alle Fälle ihre Ausbildung abschließen wird, steht außer Frage. „Wir hoffen, dass Justine auch nach Abschluss ihrer Lehre bei uns bleibt. Sie ist eine gute Verstärkung für unser Team“, sagt Friseurin Silke Scheffler.

Von Gerlinde Irmscher