Dahme-Spreewald

Für die regionale Wirtschaft war die jährliche Ausbildungsmesse des Landkreises im Königs Wusterhausener OSZ eine Erfolgsgeschichte. Seit 2010 präsentierten sich dort Jahr für Jahr zum Schuljahresbeginn Unternehmen aus dem Landkreis. Schüler kamen – oft mit ihren Eltern – von überall her angereist und informierten sich über Lehrstellen. In den vergangenen Jahren waren es stets deutlich über 1000 Schüler – und zumindest ein Teil von ihnen kam dort auch mit ihren späteren Ausbildungsbetrieben in Kontakt. Eine Win-Win-Situation für alle. Aber in diesem Jahr wird es die Messe coronabedingt nicht geben.

„Wir haben uns relativ früh entschieden, die Veranstaltung abzusagen, weil die Ausgangslage zu unsicher war“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Dahme-Spreewald, Gerhard Janßen. Stattdessen hat man in den vergangenen Wochen aus der Not eine Tugend gemacht und die Ausbildungsmesse einfach ins Internet verlegt.

Anzeige

Terminkalender für persönliche Gespräche

Rund 70 Unternehmen sind auf der neugestalteten Seite zukunft-ausbildung.de inzwischen mit ihren Stellenangeboten vertreten, weitere kämen fortlaufend hinzu, sagt die zuständige Projektleiterin Heike Deckert. Schüler können sich einen Überblick verschaffen. Sie erfahren aber auch, wer die Ansprechpartner bei den Unternehmen sind und können über einen Terminkalender auch Termine für persönliche Gespräche vereinbaren.

Einer der Unternehmer die das Angebot wahrnehmen, ist Thomas Troppens, Geschäftsführer der Schulzendorfer Elektrofirma se.services. Sein Unternehmen gehört auch sonst zu den Stammgästen auf der Ausbildungsmesse. Von Beginn an habe er dort um Azubis geworben, erzählt Troppens. In den ersten Jahren alleine, zuletzt mit fünf jungen Frauen und Männern am Stand, die mit den Schülern ins Gespräch kommen und ihre Fragen beantworten sollten. Für Troppens sind solche Messen unverzichtbar, um den Fachkräftebedarf zu sichern – und die Alternative im Internet entsprechend wichtig.

Zusammenarbeit mit Schulen essenziell

Denn sein Unternehmen gehört zu den größten Elektrofirmen der Region, die rund 110 Beschäftigten installieren Elektroanlagen in großen Neubauprojekten, auch an den Flughäfen waren und sind sie im Einsatz. Entsprechend müsse regelmäßig Nachwuchs ausgebildet werden, sagt Troppens. Aktuell ist das Ziel, pro Jahr fünf neue Azubis einzustellen. Aber die muss man bei der aktuellen Bewerberlage erst einmal bekommen.

Troppens hat deshalb in den vergangenen Jahren schon zusätzliche Tage der offenen Tür in seinem Unternehmen veranstaltet und gemeinsam mit Mitarbeitern auch Schulen besucht, um die Werbetrommel für den Elektroniker-Beruf und seine Ausbildungsplätze zu rühren. Das alles habe funktioniert, die Präsenz und die Zusammenarbeit mit Schulen sei essenziell, sagt er.

Plattform soll Messe nicht ersetzen

Dieser Überzeugung ist man auch bei der WfG. Deshalb soll auch das neue Online-Angebot unter anderem mit Plakaten in Schulen beworben werden. „Wir sind außerdem mit WAT-Lehrern im Gespräch“, erzählt Heike Deckert. Die sollen auf die Seite hinweisen und das Angebot möglicherweise auch in den Unterricht einbeziehen.

Im Vergleich zur herkömmlichen Ausbildungsmesse habe das Internetangebot ja auch Vorteile, sagt Gerhard Janßen. Es ist nicht nur an einem Wochenende, sondern das ganze Schuljahr über und rund um die Uhr geschaltet. Zudem werde es ständig aktualisiert. Neue Unternehmen werden dazukommen, man kann nach Branchen oder auch nach speziellen Berufen suchen. Und: Ein einfach zu bedienendes Online-Angebot entspricht natürlich auch dem Zeitgeist.

Dass es die herkömmliche Ausbildungsmesse aber ganz ersetzen wird, glaubt Janßen nicht. „Ich denke schon, dass das direkte Gespräch am Ende überzeugender ist, als die reinen Fakten im Netz“, sagt Janßen. Eine dauerhafte Ergänzung könne die Online-Platform aber auf jeden Fall werden.

Von Oliver Fischer