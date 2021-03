Löpten

In Zeiten des Lockdowns rücken die Wälder in der Region zunehmend in den Fokus. Den Leiter der Oberförsterei Hammer in Löpten, Tim Ness, erreichen daher immer mehr Fragen von Erholungssuchenden. Die 20.000 Hektar große Oberförsterei mit ihren elf Revierförstereien erstreckt sich von der Berliner Stadtgrenze bis zu Tropical Islands sowie von Sperenberg bis zum Schwielowsee.

Sie arbeiten seit 27 Jahren in dieser Oberförsterei. Sind Ihnen schon jemals so viele Menschen im Wald begegnet wie derzeit?

Tim Ness (schmunzelnd): Gäbe es in den Wäldern Besucherrekorde, so würden sie jetzt in jedem Fall übertroffen. Noch nie haben dort so viele Menschen Erholung und Entspannung gesucht. Ich bewerte das als sehr erfreulich und sage: Immer hereinspaziert! Aber bitteschön nur zu Fuß oder mit dem Rad. Was die Besucher kennen und lieben, schützen sie auch. Dafür sind sie bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Für den Wald kann das nur gut sein.

Der Ende Februar vorgelegte bundesweite Bericht charakterisiert den Zustand der deutschen Wälder als „besorgniserregend“. Wie sieht es hier vor Ort aus?

Erfreulicherweise liegt das Areal der Oberförsterei auf einer Insel der Glücksseligen. Unsere Wälder waren schon öfter gestresst. Insgesamt stecken die Kiefer und die Eiche das aber ganz gut weg, während ältere Birken ziemlich leiden. Als Pionierbaumart verjüngt sich die Birke aber gut, sodass vieles wieder ausgeglichen wird.

Wie stark treiben Schädlinge wie der Borkenkäfer ihr Unwesen?

Borkenkäfer treten vermehrt auf, aber Panik ist für unsere Region nicht angesagt. Nach drei sehr trockenen Jahren und vielen Stürmen war dieser Winter mit seinen Niederschlägen eine angenehme Abwechslung. Natürlich sind auch immer noch Eichen- sowie Kiefernprozessionsspinner vorhanden, aber das ist nicht so problematisch.

Aber treibt Ihnen nicht die Munitionsbelastung der hiesigen Wälder Sorgenfalten auf die Stirn?

In jedem Fall. Alle Großbrände der vergangenen Jahre in Jüterbog, in der Lieberoser Heide oder in Treuenbrietzen stehen in einem direkten Zusammenhang mit Munition. Den im Vergleich zu 1990 gut ausgerüsteten Feuerwehrleuten bleibt dann oft nichts anderes, als am Rande zuzuschauen, wie die Wälder abbrennen. Betreten können sie sie nicht. Das Klima ist in der Region kaum beeinflussbar, aber bei der Entsorgung von Munition könnte weitaus mehr geschehen. Zumal ein Kubikmeter Wald etwa eine Tonne Kohlendioxid bindet.

Was schlagen Sie vor?

Wir benötigen dringend einen von Bund und Land getragenen Aktionsplan zur kontinuierlichen Beräumung der Wälder von den Altlasten des Krieges. Diese Hinterlassenschaften werden von Jahr zu Jahr gefährlicher. Das derzeitige Taktieren, weil für die Munition der deutschen Wehrmacht der Bund und für die militärischen Altlasten der Alliierten das Land Brandenburg verantwortlich ist, bringt uns nicht weiter. Mit dem schrittweisen Beräumen könnten wir große Waldflächen wieder sicher machen, die dann für das Wandern und Radfahren zur Verfügung stehen.

Apropos Wandern. So mancher Besucher hat den Eindruck, dass in den Wäldern viel mehr Holz geschlagen wird als früher, während Nachpflanzungen fast gänzlich unterbleiben. Stimmt das?

Natürlich schlagen wir Holz. Das gehört zu einer naturnahen Bewirtschaftung dazu. Wir bewahren dabei aber eine gesunde Balance. Auf unseren Flächen ernten wir jährlich etwa 60.000 Kubikmeter Holz, während wir im selben Zeitraum einen Zuwachs von etwa 126.000 Kubikmetern verzeichnen. Es wird immer nur ein Teil der Bäume auf der Fläche eingeschlagen, totale Kahlschläge unterbleiben. Nachpflanzungen sind ein Teil der Verjüngungsflächen, von denen die Oberförsterei 160 bis 200 Hektar im Jahr ausweist. Es wird vor allem auf Naturverjüngung gesetzt, sodass nur etwa 30 bis 50 Prozent der Bäume gepflanzt werden. Das ist nicht nur ökologischer, sondern obendrein auch preisgünstiger.

Viele Erholungssuchende klagen, dass die Wälder so „unaufgeräumt“ wie nie aussehen. Es wimmle nur so vor Totholz, das letztlich auch eine Brandgefahr bilden könnte.

Unsere Wälder sind weder Gärten noch Parks, sondern Natur. Diese „Unaufgeräumtheit“ mit weitaus mehr Totholz ist ein Segen, weil es unzähligen Käfern, Würmern, Insekten und Pilzen neue Lebensräume erschließt. Ich empfehle daher jedem Spaziergänger, mal ein bisschen älteres Totholz in die Hand zu nehmen und zu schauen, wie es darunter nur so wimmelt und kriecht. Und bezüglich der Brandgefahr kann ich nur sagen, dass Brandenburg mit seinem Waldbrandwarnsystem wirklich Weltspitze ist.

Aber wird bei dieser Argumentation nicht auch ein wenig aus der Not eine Tugend gemacht? Schließlich steht Ihnen nach zahlreichen Forstreformen jetzt nur noch ein Waldarbeiter pro 1000 Hektar Wald zur Verfügung.

Die Waldbearbeitung kann man nicht mehr mit der vor 30 Jahren vergleichen. Den gesamten Holzeinschlag organisieren wir jetzt mit externen Firmen. So effektive Maschinen wie die Harvester gab es früher noch gar nicht. Auch das Pflanzen vergeben wir oft an andere Unternehmen. Natürlich würde ich mir jede Menge Waldarbeiter mehr wünschen. Zumal sie derzeitig noch in Seelow eingesetzt sind, um im Kampf gegen die afrikanische Schweinepest die Felder nach toten Wildschweinen abzusuchen. Die Kunst ist aber, aus jeder Situation das Beste zu machen.

Viele Bewohner gerade am Stadtrand von Berlin beklagen, dass aufgrund der wachsenden Bebauung immer mehr kleinere Waldflächen verschwinden. Trifft das auch auf den Landeswald zu?

Der Landeswald wird nur ausnahmsweise für so große Infrastrukturprojekte wie Tesla in Grünheide sowie für den Ausbau von Erdgastrassen oder die Autobahn in Anspruch genommen. Ansonsten ist der Landeswald tabu. Die Bilanz des Landeswaldes muss in Brandenburg mindestens auf dem gleichen Niveau verbleiben..

Zum Abschluss. Verraten Sie noch Ihre Lieblingsecke im Wald?

Das ist sicher die Dubrow mit ihren alten Eichen, von denen viele nachweislich schon mehr als 350 Jahre alt sind. Die Königseiche soll sogar schon mehr als 600 erlebt haben. Das nötigt mir Demut und Respekt ab.

Von Franziska Mohr