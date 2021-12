Heidesee

Weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge der Heideseer Feuerwehr werden am 23. Dezember durch alle elf Ortsteile der Gemeinde fahren. Mit der 1. Heideseer Lichterfahrt kurz vor Heiligabend möchten die Freiwillige Feuerwehr und die Verwaltung der Gemeinde die Bürger noch einmal so richtig in Weihnachtstimmung bringen. Und die Fahrt soll nicht nur ein Hingucker sein, auch weihnachtliche Musik wird zu hören sein. Natürlich ist auch der Weihnachtsmann mit von der Party. Los geht es um 16.30 Uhr an „Zur Friedenseiche“ in Dannenreich.

An diesen Orten in Heidesee macht die Lichterfahrt Station

Die Stationen: ca. 16:35 Uhr Friedrichtshof, ca. 16:40 Uhr Wenzlow, ca. 16:45 Uhr Märkischer Platz in Friedersdorf, ca. 16:53 Uhr Kirche in der Hauptstraße in Friedersdorf, ca. 17:10 Uhr Freiwillige Feuerwehr Heidesee in Wolzig, ca. 17:23 Uhr Anger in Blossin, ca. 17:32 Uhr Platz der Einheit in Kolberg, ca. 17:45 Uhr Tourismus-Information in Prieros, ca. 17:53 Uhr Ecke Cottbuser Straße / Seekorso in Prieros, ca. 18:05 Uhr Dorfaue in Streganz, ca. 18:13 Uhr Klein Eichholz, ca. 18:28 Uhr Dorfanger in Gräbendorf, ca. 18:37 Uhr Gussower Dorfstraße / Wohnstätte Berlin Stadtmission in Gussow, ca. 18:50 Uhr Dorfgemeinschaftshaus „Alte Schule“ in Bindow Dorf, ca. 18:58 Uhr Kita Bindow in Bindow Siedlung und das Ende ist gegen 19.10 Uhr in der Dorfaue in Dolgenbrodt geplant.

Von Gerlinde Irmscher