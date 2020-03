Das ist die 19-Jährige, der die Jusos in Brandenburg vertrauen

Eichwalde

Es gibt Momente, da muss Lisa-Maria Pridik ( SPD) selbst darüber schmunzeln, wo sie innerhalb kürzester Zeit gelandet ist. Die mittlerweile 19-Jährige sitzt seit der Kommunalwahl im vergangenen Jahr in der Gemeindevertretung Eichwalde. Pridik ist nicht bloß eine der jüngsten Abgeordneten in der Region. Seit Herbst ist sie auch Landesvorsitzende der Jusos in Brandenburg.

Bereits im Wahlkampf posierte die Nachwuchssozialistin auf Fotos mit Landesvater Dietmar Woidke (ebenfalls SPD), mit dem sie naturgemäß per du ist. In der SPD ist es üblich, dass sich die Parteimitglieder untereinander duzen – ganz egal, ob es sich dabei um ein einfaches Parteimitglied, den Ministerpräsidenten oder den Bundeskanzler handelt.

Pridik über Woidke : „Ich habe Respekt vor dem Amt“

Wie es sich anfühlt, den Landesvater zu duzen? „Ich finde es großartig, dass wir in der SPD alle per du sind.“ In Gesprächen mit Woidke fühlt sie sich ernst genommen: „ Dietmar begegnet uns Jusos immer auf Augenhöhe“, erzählt Pridik. Im Wahlkampf habe er eine „großartige Arbeit im Kampf gegen Rechts“ geleistet. „Ich habe Respekt vor dem Amt und der Verantwortung, die er trägt“, sagt sie.

Die junge Eichwalderin trifft ihn oft, ihren Parteifreund, den Ministerpräsidenten. Etwa alle vier bis sechs Wochen nehmen die Jusos an Sitzungen des Landesvorstands teil. „Es gibt einen engen Austausch“, so Pridik. Nicht bloß mit der Landes-SPD, sondern auch mit dem SPD-Bundesvorstand.

Anhängerin der NoGroKo-Bewegung

Wie fast alle Jusos hat Pridik bei der Wahl der neuen SPD-Bundesparteivorsitzenden im Dezember für Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gestimmt. „Leider habe ich beide noch nie persönlich getroffen. Mit den beiden ist aber in jedem Fall Bewegung in unsere Partei gekommen“, sagt die 19-Jährige.

Lisa-Maria Pridik ist das, was man eine politische Newcomerin nennt. 2018, kurz nach der Bundestagswahl 2017, trat sie in die SPD ein. Sie ist eine von Hunderten, die dem „NoGroKo“-Aufruf Kevin Kühnerts folgten und damals in die SPD eintraten – mit dem ursprünglichen Ziel, die erneute Bildung einer Großen Koalition in einer Urwahl zu verhindern.

Abitur und Wahlkampf

Obwohl sie die GroKo auf Bundesebene durch ihren Eintritt in die SPD am Ende nicht verhindern konnte, ist Pridik geblieben und hat mittlerweile eine steile Karriere hingelegt. Vom einfachen Mitglied zur stellvertretenden Vorsitzenden der Jusos in Dahme-Spreewald. Während des Wahlkampfs zu den Kommunalwahlen steckte Pridik mitten in den Abiturprüfungen. Sie stand auf Listenplatz vier. Am Ende hat beides geklappt: Sie schaffte ihr Abi und holte für die SPD eins von drei Mandaten in Eichwalde.

Während sie noch dabei war, sich die Details der kommunalpolitischen Arbeit heraufzuschaffen, klingelten bereits die ersten Parteifreunde durch und fragten, ob sie sich nicht vorstellen könne, sich auch in den Landesvorstand der Jusos wählen zu lassen. Aber wer will jetzt noch Karriere in der SPD machen? Darum gehe es nicht, stellt die Jungsozialistin klar.

„Wichtig, dass sich meine Generation einbringt“

Sie habe sich immer für Politik interessiert: „Ich diskutiere und vertrete gern meine Meinung.“ Vor allem die Themen Umweltpolitik und der Kampf gegen Rechts liegen der 19-Jährigen am Herzen. „Ich finde es wichtig, dass sich meine Generation einbringt. Nur so kann man etwas bewegen.“

In ihrem Heimatort kann die Nachwuchspolitikerin bereits auf ersten Erfolge zurückblicken. Gemeinsam mit den Grünen und der Wählerinitiative Eichwalde ist es der SPD gelungen, den kommunalen Klimanotstand auszurufen. Durch den Beschluss hat sich die Gemeinde dazu verpflichtet, die Auswirkungen auf das Klima bei jeglichen Entscheidungen zu berücksichtigen und Lösungen, die sich positiv auf den Umwelt- und Artenschutz auswirken, zu bevorzugen.

Lisa-Maria Pridik, die große Nachwuchshoffnung der Brandenburger SPD? Zumindest vorerst hat die Jungsozialistin aus Eichwalde diesbezüglich keine konkreten Ambitionen. Gerade macht die 19-Jährige ein Freiwilliges Soziales Jahr an einem Berliner Gymnasium. Pridik will Lehrerin werden – für Sonderpädagogik und Politik.

Von Josefine Sack