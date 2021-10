Lkw-Unfall auf der A 113 verursacht Stau

Waltersdorf

Gegen 22.30 Uhr am Dienstag kam ein Lkw-Fahrer auf der A 113 im Waltersdorfer Dreieck nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pannen-Lkw. Das Fahrzeug stieß daraufhin mit einer Betonwand zusammen und verlor Teile seiner Ladung, so dass zahlreiche Paletten über die Autobahn verteilt wurden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bergungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden des Mittwochs, so dass es zum Stau kam. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe.

Von MAZonline