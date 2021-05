Königs Wusterhausen

Gastronomen mit Terrassen und Campingplatz-Betreiber im Landkreis Dahme-Spreewald atmen auf: Ab 21. Mai dürfen sie nach Monaten des Lockdowns wieder für ihre Gäste öffnen – immer vorausgesetzt, die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt an fünf Tagen hintereinander stabil unter 100. In Dahme-Spreewald ist dies aktuell der Fall. Am Mittwoch lag der Wert bei 66,2.

Auf die Lockerung der bislang bestehenden Corona-Maßnahmen für Landkreise unter der 100-Inzidenzmarke zum Pfingstwochenende hatte sich das Brandenburger Regierungskabinett am Dienstag verständigt.

Gastronomen dürfen Terrassen aufsperren

Für Restaurants und Cafés in Dahme-Spreewald bedeutet die geänderte Infektionsschutzverordnung, dass sie ab dem kommenden Freitag ihre Außenbereiche wieder öffnen dürfen. Dabei muss zwischen den Tischen ein Mindestabstand eingehalten werden. Die Gäste müssen sich im Vorfeld anmelden. Bewirtet werden dürfen Geimpfte, von Covid-19 Genesene sowie Menschen mit einem aktuellen negativen Corona-Test.

Auch zu den Campingplätzen im Landkreis dürfen die Menschen der GGG-Gruppen wieder anreisen. Dort gilt: Wer einen negativen Corona-Test hast, darf nur mit Menschen aus zwei Familien unterwegs sein.

„Scharren schon mit den Hufen“

Julia Seidlitz, Betreiberin des Wald- und Naturcampingplatzes am Tonsee Süd bei Groß Köris, freut sich über die Öffnungsperspektive. „Alle Campingplatz-Betreiber scharren mit den Hufen“, sagt sie. „Wir alle hatten uns gewünscht, dass wir so bald wie möglich wieder öffnen können.“

Gemeinsam mit ihrem Team will Seidlitz die kommenden Tage nutzen, um den Betrieb vor Ort wieder hochzufahren und das Hygienekonzept umzusetzen. Rund 100 Stellplätze für Campingwagen und Zelte hat der Wald- und Naturcampingplatz am Tonsee Süd zu bieten.

„Das Pfingstwochenende ist für gewöhnlich ein gutes Geschäft“, sagt Campingplatz-Chefin Seidlitz. Sie hofft, dass die Menschen im Landkreis weiterhin vorsichtig bleiben und sich an die AHA-Regeln halten, damit die Inzidenzen nicht wieder in die Höhe schnellen.

Außengastronomie nicht immer wirtschaftlich

Auch Josef Maier wünscht sich, dass sich das Infektionsgeschehen in Dahme-Spreewald positiv entwickelt. Der Geschäftsführer des Port Inn Hotels in der Bahnhofsstraße in Eichwalde wird pünktlich zu Pfingsten die Terrasse seines Restaurants wiedereröffnen.

„Natürlich bin ich froh, dass wir die Außengastronomie wieder aufsperren dürfen“, sagt der Gastwirt. Allerdings sei seine Terrasse klein und biete mit dem Abstandsgebot zu wenig Tischkapazitäten, um kostendeckend wirtschaften zu können. Und dennoch: „Ich mache auf, um den Menschen ein positives Zeichen zu geben.“

Port Inn-Geschäftsführer Josef Maier (recht) und Betriebsleiterin Iveta Witte im Café in der Bahnhofstraße in Eichwalde. Quelle: Josefine Sack

Innengastronomie und Hotels bleiben zu

Im letzten Jahr haben er und seine Gastronomen-Kollegen im Landkreis viel Geld in die Hand genommen, um ein sicheres Hygienekonzept zu entwickeln – auch für die Innenbereiche, die ebenso wie Hotels und Pensionen in ganz Brandenburg geschlossen bleiben müssen.

„Ich habe im Restaurant eine Luftsteuerungsanlage für 5.000 Euro einbauen lassen“, sagt Maier. Dass er die ab kommenden Freitag noch nicht nutzen darf, findet der Hotelier schade.

Norman Siehl leitet die Marketing-Abteilung beim Tourismusverband Dahme-Seen. Quelle: Tourismusverband Dahme-Seen

Tourismusverband: Angebote werden genutzt werden

Werden die Menschen in Dahme-Spreewald die wiedergewonnenen Freiheiten eines Besuchs auf der Restaurantterasse oder dem Campingplatz zu schätzen wissen? Davon geht Norman Siehl, Marketing-Leiter beim Tourismusverband Dahme-Seen, stark aus. „Ich denke, dass die Leute bereit sein werden, weiter bestehende Hürden wie etwa die Testpflicht, in Kauf zu nehmen, um mal wieder etwas raus zu kommen“, sagt er.

Siehl schätzt, dass sich die überwiegende Mehrheit der Campingplätze und auch viele Gastronomen mit Außenbereich an den Öffnungen beteiligen werden. „Die gastronomischen Betriebe in der Nähe zu Berlin werden zu Pfingsten ihre Terrassen öffnen.“

Von Jérôme Lombard