Sven Mattiß ist Sicherheits- und Personaltrainer für Kinder und Erwachsene. Wegen der Corona-Pandemie kann er seit Monaten kaum arbeiten. „Es ist schwierig in diesen Zeiten, die Menschen zu erreichen“, sagt er.

Normalerweise geht Mattiß in Kindertagesstätten und Schulen, um Kindern und Jugendlichen beizubringen, wie sie ihren Platz in der Klasse, beim Training im Sportverein oder überhaupt in der Gesellschaft finden können. „Kinder sind manchmal unsicher, ob und wann es gut ist, die eigene Meinung zu sagen und sie dann auch zu vertreten“, meint er. Dabei wollte er ihnen immer helfen, auch jetzt. Doch er darf nicht, so sehen es die Regeln nach dem Infektionsschutzgesetz vor. Dabei bräuchten gerade jungen Menschen jetzt Beistand in Sicherheit und Vertrauen, ist doch ringsumher alles so unsicher und fragil geworden. Kaum einer traue sich noch, die eigene Meinung zu sagen und sie zu vertreten. Das betreffe Kinder wie Erwachsene.

Authentisch bleiben auch in schweren Zeiten

Sven Mattiß selbst möchte authentisch bleiben, gerade in diesen Krisen-Zeiten, die nicht nur seinen Heimatort Löpten, sondern ganz Deutschland, Europa, ja die ganze Welt erfasst haben. Sven Mattiß war sich zuvor sicher, dass er seinen Platz gefunden hat im Leben und das er seine Mission leben kann, die darin besteht, besonders jungen Menschen Vertrauen und Selbstvertrauen in sich und andere zu vermitteln. Doch nun ist alles anders. Nichts geht mehr, die meisten Kitas und Schulen bleiben für ihn verschlossen, weil man „Betriebsfremde“ möglichst draußen lassen will, um das Ansteckungsrisiko mit SARS-CoV2 so gering wie möglich zu halten.

Viel Unsicherheit in Bezug auf die Corona-Verordnungen

Was der Unterschied zu anderen Pädagogen ist, sei ihm dabei nicht ganz klar. „Ich habe das auch mehrmals nachgefragt und immer nur Ausflüchte gehört“, so Mattiß. Deswegen sei er gewiss, dass die meisten Kita- und Schulleiter ihn nur deshalb nicht arbeiten ließen, weil sie unsicher seien, weil sich die Regeln laufend ändern und sie sich nicht nachsagen lassen wollten, sie würden sich nicht an die Maßgaben halten oder gar Menschenleben gefährden. „Dabei kann ich doch genauso nach Hygienekonzept arbeiten wie der Mathe- und Deutschlehrer oder die Erzieherin in einer Kita“, betont er. Es ist für mich auch nicht erklärbar, weshalb einige wenige Einrichtungen die Kurse zulassen, wogegen die meisten eine Zusammenarbeit ablehnen. Manche begründeten ihre Ablehnung damit, dass ja auch kein Sportunterricht stattfinden dürfe. „Ich gebe keinen Sportunterricht“, erwidert Mattiß. Kinder haben zwar riesig Spaß in den Seminaren, aber es ginge doch nicht um eine Belustigung der Kinder – ganz im Gegenteil.

Es werde vielmehr trainiert, sich selbst zu behaupten. Die Kurse zeigten bei vielen praktischen Übungen, wie Kinder sich situationsgerecht äußern und handeln können, in angespannten Situationen zu deeskalieren, damit eine körperliche Auseinandersetzung gar nicht vonnöten ist, in der Kinder in der Regel von Beginn an unterliegen. „Deswegen stärken wir Bauchgefühl und Intuition, schulen die Aufmerksamkeit und lehren Verhaltensregeln für bestimmte Situationen“, erläutert Sven Mattiß.

Arbeiten dürfen, statt Corona-Hilfen beantragen müssen

Er möchte wieder arbeiten und keine Corona-Hilfen mehr beanspruchen müssen, die zwar helfen, aber die im Grunde hilflose Situation nicht verändern. Sven Mattiß ist der Ansicht, dass die Menschen lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Angst und Einschüchterung seien keine guten Ratgeber – weder für Erwachsene, aber besonders nicht für Kinder und Jugendliche.

Deswegen will Sven Mattiß nun kleine Freunde- und Familien-Specials anbieten. Damit würde er die Vorgaben von einer fremden Person im Haushalt einhalten. Aber er möchte auch wieder in die Kitas und Schulen, die bereits angefangenen Kurse beenden und neue beginnen. „Die Kinder mögen mich, sie wollen, dass ich wieder komme“, so Mattiß.

Die Familie hält zusammen

Zu Hause muss nun seine Frau seit gut einem Jahr für den Unterhalt der kleinen Familie mit einem Kind sorgen. Sie ist Physiotherapeutin und darf ohne Einschränkungen arbeiten. „Ich frage mich, was die Familien machen, die gar nichts mehr verdienen, aber für Mieten und Lebenskosten aufkommen müssen“, so Sven Mattiß.

Wer bei ihm einen Kurs für die Familie buchen möchte, kann sich unter kontakt@sicher-werden.com melden.

