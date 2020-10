Luckau

Mit einer Petition kämpfen die Akteure der Cartoonlobby um den Erhalt des Cartoonmuseums Brandenburg in Luckau. Zum Jahresende läuft der geförderte Mietvertrag aus, die jahrelange Suche nach einem neuen Standort möglichst in oder nahe an Berlin hat bislang nichts erbracht. Mit der bei der Online-Plattform „Open Petition“ eingereichten Petition „Schluss mit lustig? Cartoonmuseum für die Hauptstadtregion erhalten!“ geht es den Akteuren auch darum, dass Karikatur und Cartoon endlich mehr Anerkennung bekommen als Kunstformen.

Mehr als 40.000 Originale

Der Verein Cartoonlobby wurde 2008 von Andreas Nicolai und sechs weiteren Mitstreitern in Königs Wusterhausen gegründet. Seit 2011 betreibt der Verein, dem namhafte Karikaturisten aus dem gesamten Bundesgebiet angehören, das Museum in Luckau. Vereinbart wurde damals, dass die Sammlung für insgesamt zehn Jahre in den ehemaligen Gefängnisbau, der heute Sitz des Kreisarchives von Dahme-Spreewald ist, einziehen darf. Zur Sammlung des Museums gehören mittlerweile mehr als 40.000 originale Arbeiten, darunter ganze Lebenswerke prominenter und bedeutender Künstlerinnen und Künstler.

Aktuelle Ausstellung zum Thema „Krieg und Frieden“

„Die Petition fordert von der Kulturpolitik, darauf hinzuwirken, dass die gemeinnützige ,Stiftung Museen für Humor und Satire’ der Cartoonlobby e.V. mit Mitteln ausgestattet wird, um ihre wichtige Arbeit zur Förderung der Kunstgenre Karikatur und Cartoon fortsetzen zu können“, heißt es im Aufruf, der erst 559 Unterstützer gefunden hat.

Derzeit und noch bis zum 1. November läuft im Cartoonmuseum in Luckau übrigens die Ausstellung „Friede, Freude ... Eierkuchen? – Karikaturen zu Kaltem Krieg und fragilem Frieden“. Geöffnet ist das Museum in der Luckauer Nonnengasse 3 dienstags, donnerstags, samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr. Mehr unter www.cartoonmuseum-brandenburg.de und www.cartoonlobby.de.

