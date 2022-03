Luckenwalde

„Wir haben den Plan, nach Ostern wieder aufzumachen“, sagt Markus Lahr von der Präsenzstelle, die gemeinsam von der Technischen Hochschule Wildau und der Fachhochschule Potsdam in Luckenwalde betrieben wird. Er ist dort der operative Projektleiter und gemeinsam mit Manuel Haberland Ansprechpartner vor Ort. Immer wieder erreichen sie Anfragen, wann die Präsenzstelle wieder besucht und genutzt werden kann.

Luckenwalder sind neugierig auf die Präsenzstelle

Denn sie ist ein besonderer Begegnungsort für Menschen aller Generationen – ein offener Ort für alle mit Coworking-Bereich, einem mit Hightech-Geräten ausgestatteten Makerspace als Kreativ-Werkstatt, Showroom und Testort, der Platz bietet für individuelles Arbeiten, kleinere Besprechungen, Schulprojekte und Veranstaltungen. Unmittelbar vor Beginn der Pandemie im Jahr 2020 wurde der Testbetrieb gestartet, offiziell sollte die Präsenzstelle dann im April jenes Jahres eröffnet werden. Doch erst einmal musste sie viele Monate komplett geschlossen werden. Zwischendurch konnte zeitweilig wieder ein bisschen geöffnet werden, wenige Leute durften dann gleichzeitig vor Ort arbeiten. Die Nachfrage war da. Das Interesse der Luckenwalder bleibt ungebrochen.

Einst wurde dort im Gewerbehof an der Beelitzer Straße, wo mit Unterstützung der Stadt die Präsenzstelle eingerichtet werden konnte, Kräuterschnaps gebrannt. Es sind von hier nur wenige Gehminuten bis ins Zentrum der Stadt. Als im vergangenen Sommer das „Neust:art“-Festival die gesamte Innenstadt belebte, beteiligte sich auch das Team der Präsenzstelle mit Aktionen für Interessierte. „Wir haben unsere CNC-Fräse eingeweiht und Insektenhotels gebaut“, berichtete Markus Haberland kürzlich im Rahmen der 11. Wildauer Wissenschaftswoche. Die drei der Hochschulpräsenzstellen im Land, an denen die TH Wildau beteiligt ist, stellten sich bei der komplett online durchgeführten Wissenschaftswoche mit virtuellen Rundgängen vor.

Künstler Andreas Greiner lässt Kunstwerk in Luckenwalde drucken

Fast acht Meter hoch ist dieses per 3D-Druck in Wildau entstandene Hühnerskelett, das 2016 erstmals in der Berlinischen Galerie ausgestellt worden war. Quelle: Karen Grunow

Dabei zeigte Markus Lahr auch ein ganz ungewöhnliches Objekt, an dem gerade mit dem großen 3D-Drucker, der in Luckenwalde zum Makerspace gehört, gearbeitet wird: ein fast acht Meter hohes Skelett eines Huhns. Der Künstler Andreas Greiner hatte es für eine Ausstellung in der Berlinischen Galerie 2016 mittels 3D-Drucker an der TH Wildau anfertigen lassen. Seitdem wurde es viele Male auch international präsentiert. „Wir helfen bei der Restaurierung und drucken ein paar der Teile neu“, erklärt Markus Lahr. Das ist enorm aufwendig. Etwa noch drei Monate, schätzt er, werden sie damit zu tun haben. Dann kann „Monument für die 308“, so der Titel dieses Werkes von Andreas Greiner, wieder um die Welt geschickt werden. Die Zahl im Titel steht für „Ross 308“, eine der in der Mast populärsten Züchtungen. Diese Hühner setzen sehr schnell viel Fleisch an. Das Huhn erzähle viel über uns, unsere Kultur und unser Verhältnis zur Natur, hatte Greiner zu seinem Projekt damals erklärt.

Ausstellung 2016 in der Berlinischen Galerie mit 3D-Druckerzeugnis aus Wildau. Quelle: Karen Grunow

Wenn die Präsenzstelle wieder für alle Interessierten öffnen kann, werden zunächst bis zu 30 Plätze im Co-Working-Bereich zur Verfügung stehen. Auf jeden Fall soll nicht nur der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden, auch Veranstaltungen sind bereits geplant. So wird es am 13. Mai einen Science Slam geben. Sechs Slammer haben sich bereits angemeldet, berichtet Markus Lahr. In diesem „Wettstreit der Wissenschaften“ treten in den insgesamt sieben Hochschulpräsenzstellen des Landes jeweils mehrere Forscher gegeneinander an, um in lockerer Atmosphäre und auf leicht zugängliche Art in ihre Wissenschaftsgebiete einzuführen. Weitere Aktionen für den Abend werden noch geplant. Überdies werden demnächst auch einige bürgerwissenschaftliche Projekte vor Ort umgesetzt werden können.

Die Gesamtprojektleitung für diesen im Vergleich zu anderen Hochschulpräsenzstellen im Land Brandenburg außergewöhnlichen Ort liegt bei TH-Professorin Dana Mietzner, sie leitet die Forschungsgruppe Innovations- und Regionalforschung leitet, die das ungewöhnliche Konzept für Luckenwalde entwickelt hatte.

Von Karen Grunow