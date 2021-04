Ludwigsfelde

„Deutlich über den Markterwartungen“, so kündigt der Daimler-Konzern in Stuttgart seine Ergebnisse für das erste Quartal dieses Jahres an. Auch wenn er die jetzt veröffentlichten Zahlen „vorläufig“ nennt und die konkreten Fakten Ende der Woche bekannt gibt, ist das innerhalb weniger Wochen eine weitere gute Nachricht aus dem Unternehmen mit dem Stern im Logo. Daran haben die Mercedes-Werke in Ludwigsfelde großen Anteil: Der hiesige Transporter-Produzent, bei dem die Baureihen der offenen Sprinter-Variante aus der Werkhalle rollen, wird neben Charleston/USA und Düsseldorf einer der weltweit drei Standorte, an denen der elektrisch angetriebene Transporter produziert werden soll.

Stern über Ludwigsfelde - im Mercedes-Benz-Werk Quelle: Jutta Abromeit

Dafür würden in jedes dieser Werke rund 50 Millionen Euro investiert, so die Konzern-Ankündigung ende März; insgesamt würden für die E-Spriner-Produktion einschließlich notwendiger Umbauten und Qualifizierungsmaßnahmen für das Personal 350 Millionen Euro veranschlagt. Das neue Fahrzeug soll dann ab dem zweiten Halbjahr 2023 sukzessive in Charleston(1600 Beschäftigte), Düsseldorf (6000 Mitarbeiter) und Ludwigsfelde produziert werden.

Aktuelle Auslastung: stabile dritte Schicht

Die etwas mehr als 2000 Beschäftigten im Industriepark Ost arbeiten seit Ostern wieder in drei vollen Schichten. Durchgehend war das zuletzt bis Ende 2008 der Fall. Dann war als Folge der Finanzkrise die Schichtzahl auf zwei reduziert worden. Seither hatte es je nach Kundeninteresse lediglich Verlängerungen der Spätschicht in die Nachtstunden hinein oder nur für kurz Zeit drei Schichten gegeben.

Trotz dieser aktuell erfreulichen Situation im Werk wollte sich der Betriebsrat, die Interessenvertretung der Belegschaft, nicht äußern. Der IG-Metall-Chef Tobias Kunzmann nennt die Entwicklung am Standort „positiv; sicher auch mit Blick auf die E-Sprinter-Produktion“ und meint: „Die aktuellen Auslastungszahlen lassen jetzt auf eine stabile dritte Schicht schließen.“

Vier Monate Planung sind „sehr schnell“

Die läuft seit Ostermontag, also ab 5. April, „sehr erfolgreich an“, so Unternehmenssprecher Thomas Rosenthal; „die Umstellung hat sehr gut funktioniert und die Produktion läuft sehr stabil.“ Planungen und Vorbereitungen dafür seien in nur rund vier Monaten abgeschlossen worden, „was für einen derartigen Prozess sehr schnell ist“, erklärt er. Alle Fachbereiche und Gewerke dafür hätten perfekt Hand in Hand gearbeitet und fantastische Arbeit geleistet. Und er sagt: „Die Mitarbeiter wurden in Rekordzeit geschult, und das trotz der durch die Corona-Pandemie immer noch erschwerten Bedingungen.“

Markus Keicher, Werkleiter und Geschäftsführer der Mercedes Benz Ludwigsfelde GmbH Quelle: Jan Rathke

Auch Geschäftsführer und Werkleiter ist regelrecht begeistert: „Eine dritte Schicht in so kurzer Zeit zu planen und alle notwendigen Vorbereitungen und Qualifizierungsmaßnahmen dafür zu treffen, funktioniert nur mit einer hoch motivierten und perfekt eingespielten Mannschaft. Was hier geleistet wurde ist hervorragend, macht unser Werk noch effizienter.“ Er freue sich sehr, eine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern auf ein tragfähiges Zukunftspaket für das Unternehmen erzielt zu haben. Die E-Sprinter-Zusage für Ludwigsfelde sei ein wichtiger Meilenstein zur Standort-Sicherung; Keicher sagt: „Mein Dank gilt unserer einzigartigen Mannschaft, die auch in den herausforderndsten Zeiten das Beste gibt, und mit der ich gerne die Zukunft des Werks gestalte.“

In der Summe für alle Geschäfte weltweit kündigt Daimler mehr als fünf Milliarden Euro an operativem Gewinn an. Der Vorstand spricht von einer „vorteilhaften Absatzdynamik bei Mercedes-Benz Cars“ in allen wichtigen Regionen, insbesondere China.

Von Jutta Abromeit