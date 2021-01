Lübben

Die Polizei wurde am Mittwochmorgen informiert, dass sich ein Mann im Gleisbett des Bahnhofes in Lübben aufhielt. Beamte holten den 35-Jährigen, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, von den Gleisen. Auf ärztliche Anweisung brachten Rettungskräfte ihn in stationäre fachmedizinische Betreuung.

Von MAZonline