Das Medienprojekt „MADS – Medien an der Schule” hilft Lehrern bei der Vermittlung von Medienkompetenz im Unterricht – und zwar crossmedial und unter Verwendung aktueller Nachrichten und Themen. Die nächste Runde beginnt am 4. November. Melden Sie sich und Ihre Klasse(n) jetzt an!