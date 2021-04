Blankenfelde

Ich möchte Ihnen gern eine meiner Lieblingsautorinnen und drei ihrer Romane vorstellen, die mich sehr bewegt haben.

Nina George ist eine deutsche Schriftstellerin. Sie wurde 1973 in Bielefeld geboren. Nach dem Schulabbruch der 12. Klasse und dem Traum Schauspielerin zu werden, der zerplatzte, machte sie eine Ausbildung in der Gastronomie. Diversen verbalen Angriffen dort immer wieder ausgesetzt, begann sie mit 21 Jahren, sich den Frust „über die Klischees, denen Männer und Frauen ausgesetzt sind“, wie sie selbst formulierte, von der Seele zu schreiben. Einige Jahre später erschien ihr erstes Buch unter dem Pseudonym Anne West, ihr „erstes kleines feministisches Manifest“, sagt die Autorin schmunzelnd heute. Unter Anne West erschienen noch diverse Bücher, bis sie unter ihrem eigenen Namen Bücher zum Thema „Wie findet man seinen Platz im Leben“ schreibt.

Lebensbejahende Geschichten

In dem Roman „Die Mondspielerin“ geht es um eine 60-jährige Frau, die nach freudlosen und enttäuschenden Ehejahren beschließt, zu sterben. Wundersamerweise wird sie aus dem Fluss gerettet, in den sie sich gestürzt hat. Mit neuem Mut wagt sie endlich ein eigenes Leben. Schön, poetisch und lebenbejahend.

In „Das Lavendelzimmer“ erzählt Nina George die Geschichte von Jean Perdu, einem Buchhändler, der auf einem Frachtschiff an der Seine eine Buchhandlung betreibt. Perdu hält auf seiner „Literarischen Apotheke“ für jeden Kunden das richtige Buch bereit. Er ist in der Lage zu erkennen, welches Buch sein Kunde gerade jetzt benötigt, nur für sich selbst weiß er keine Heilung, denn vor 21 Jahren verließ ihn seine große Liebe, für ihn ohne Grund. Sie hinterließ ihm einen Brief, den er nie wagte zu lesen. Doch als sich Umstände ergeben, die ihn aufrütteln, diesen Brief doch nun endlich zu lesen, fasst er Mut und geht auf eine Reise. Sie führt ihn zu sich selbst und wieder hin zum Leben und auch der Liebe.

Die Bestseller der Blankenfelder Buchhandlung 1. Horst Evers: Wer alles weiß, hat keine Ahnung 2. Carsten Henn: Der Buchspazierer 3. Alena Schröder: Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid 4. Juli Zeh: Über Menschen 5. Daniel Speck: Jaffa Road 6. Marie Benedict: Frau Einstein 7. Ingrid Noll: Kein Feuer kann brennen so heiß 8. Isabel Allende: Was wir Frauen wollen 9. Antonia Blum: Kinderklinik Weißensee – Zeit der Wunder 10. Hans-Dieter Schütt: Andreas Dresen

Der Roman „Die Schönheit der Nacht“ ist die Geschichte von Claire, Ehefrau, Mutter und eine erfolgreiche Pariser Verhaltensbiologin, die innerlich erstarrt ist und eigentlich nur noch funktioniert. In der Freundin ihres erwachsenen Sohnes findet sie ihre eigenen Träume und Sehnsüchte wieder. Claire hilft Julie, ihre Ängste zu überwinden, den Mut zur Veränderung zu finden und damit auch zu Liebe und Leidenschaft. Im Erkennen um die Dinge hilft sie sich am Ende selbst, und ihre Ehe bekommt eine neue Chance.

Nina George ist mit dem Schriftsteller Jo Kramer verheiratet. Sie leben abwechselnd in Berlin und in der Bretagne. Mit ihm gemeinsam schreibt sie unter dem Pseudonym Jean Bagnol Katzenkrimis. Die Autorin engagiert sich und mischt sich immer wieder ein, zum Beispiel beim Thema Urheberrecht. Sie ist aktiv in vielen Organisationen wie PEN und dem Deutschen Kulturrat, seit 2019 ist sie Präsidentin des European Writer’s Council, dem Dachverband von 38 europäischen Schriftstellerverbänden. Ohne Frage hat Nina George ihren Platz im Leben gefunden.

Die gut sortierte Blankenfelder Buchhandlung von Regine Risse befindet sich in der Karl-Liebknecht-Straße 36 in Blankenfelde. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Jederzeit erreichbar: der Online-Shop www.blankenfelder-buchhandlung.de

Von Regine Risse