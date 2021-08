Schönefeld

Warum in die Ferne fliegen, wenn man auch am Flughafen selbst etwas erleben kann? Lange musste man warten, bis der BER an den Start ging, nun kann man ihn auch entdecken. Zum Beispiel die Besucherterrasse. Von hier aus kann man das Treiben auf dem Vorfeld beobachten: startende und landende Flieger, das Einsteigen der Reisenden in Flugzeuge der unterschiedlichsten Größe.

Blick auf Flugzeuge, Technik und Kunstwerke

Auf der Terrasse gibt es aber nicht nur Fernrohre für den besseren Blick aufs Fluggeschehen, sondern auch ein bisschen Kunst zu gucken. Hier befinden sich ein Wind-Objekt des Künstlers Hein Sinken sowie die Bronze „Vor dem Start in Calais zum Europa-Flug von 1911“. Auch die „Gadgets“ an der Passagierbrücke für den A380 kann man von der Flughafen-Besucherterrasse aus entdecken. Und auch im Rest des Flughafens kann man einige Kunstwerke finden.

Der Besuch des BER lässt sich übrigens prima mit einer Radtour verbinden – denn hier führt auch ein Radweg direkt zum Terminal, und auch einer einmal rund herum um den Flughafen.

Info: Aktuell ist die Besucherterrasse samstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Tickets müssen vorab online oder vor Ort am Ticketautomaten gekauft werden. Eintritt 3 Euro. Zu erreichen ist die Terrasse über die Check-In-Halle im Terminal 1.

Von Nadine Pensold