Zossen

Der Kiessee in Horstfelde bietet eine ganze Palette von Möglichkeiten. Vom gemütlichen Badeausflug zum Strand bis zur flotten Runde auf einem Wakeboard über den See ist vieles möglich. Denn am See befindet sich der Wasserskipark Zossen.

Die Wasserskianlage können dabei sowohl Anfänger als auch Profis nutzen, Wasserski-Läufer ebenso wie Wakeboarder und Wakeskater. Kurse gibt es regelmäßig für Kinder und Erwachsene.

Horstfelde: Wasserskipark mit Aquaglide-Park

Wer lieber ohne schwimmbaren Untersatz ein bisschen Action auf dem Wasser erleben will, der kann sich im Wasserpark austoben. Der Parcours aus aufblasbaren und schwimmenden Elementen bietet dafür viele Möglichkeiten.

Info:Wasserski- und Wakeboardpark Zossen, Schünower Straße 19 in Horstfelde. Die aktuellen Öffnungs- und Kurszeiten gibt es unter www.wasserskipark-zossen.de.

Von Nadine Pensold