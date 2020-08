Kiekebusch

Die Dorfkirche in Kiekebusch lässt sich für Durchreisende leicht finden, obwohl nur ein flaches Dach den Turm krönt. Sie liegt direkt an der Hauptstraße in der Mitte des Ortes, wo der kurze Dorfanger beginnt. Umgeben vom Friedhof, auf dem es noch mehrere charmante, alte Grabmale zu entdecken gibt, steht das Gotteshaus zwischen großen Laubbäumen.

Erbaut wurde die Kirche vermutlich um 1300. Der Grundriss war zunächst ein langes, sehr schmales Rechteck, begehbar über ein Südportal und ein Priesterportal an der gleichen Seite. Dieses Mauerwerk besteht aus behauenen Feldsteinquadern in relativ regelmäßiger Anordnung. Die Ecken an der Westseite sind mit Stützpfeilern zum Erhalt der Statik verstärkt. Das Kirchenschiff wurde mit einem Satteldach verschlossen.

Ansprechpartner und Adressen Kiekebusch wird von der Dorfstraße durchquert, an der die Kirche liegt. Ein Schlüssel befindet sich gegenüber bei Karl Lobeth. Die Gemeinde bildet mit Brusendorf, Groß Kienitz, Rotberg, Selchow und Waßmannsdorf den Pfarrsprengel Selchow. Das Sprengelbüro im Pfarrhaus Selchow, Glasower Straße 2, Telefon 03379/37 42 34, ist dienstags von 9.15 Uhr bis 11 Uhr geöffnet. Gottesdienst wird einmal monatlich an wechselnden Sonntagen um 9.30 Uhr gefeiert.

Kiekebusch und also auch die Kirche waren von 1439 über 200 Jahre im Besitz des Geschlechts derer von Hake. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, der laut Aufzeichnungen des Geistlichen im Ort ständig Verwüstungen und Plünderungen brachte, ging der Besitz 1645 an die im Teltow bekannte Patronatsfamilie von Beeren. Bis 1725, da wurde er königliches Eigentum , hinterließen von Beerens deutliche Spuren an der Kirche: In den Jahren 1693/94 erfolgte eine Erweiterung durch einen Südanbau, der als Patronatsloge diente und aus unbehauenen, verschieden großen Feldsteinen und Ziegeln besteht. Er zieht sich in der Länge fast über die gesamte Seite hin und spart nur den westlicher Bereich des Kirchenschiffs aus.

Gruft und zwei Grabsteine

Darunter befindet sich, zugemauert, eine von Beerensche Gruft, zwei Grabsteine stehen im Vorraum. Die Herrschaftsloge ist über eine Innentreppe zu erreichen und gibt mit drei schlichten Fenstern den Blick in den Chorraum frei. Der Chor ist etwa sechs Meter lang. Die Patronatsloge hat eine Mauerstärke von ungefähr 75 Zentimetern, an der Ostseite wurde ein Meter Dicke festgestellt. Diese Untersuchungen haben nach der Wende Studenten der FU Berlin vorgenommen.

Holztafel zum Gedächtnis

An den Bau und die Akteure, Hans Jürgen von Beeren und Prediger Daniel Steinhausen, erinnert eine Holztafel im Kircheninneren. Im Jahr 1718 registriert das Brandenburgische Denkmalamt eine Restauration, bei der unter anderem der Kirchturm im Westen entstand. Auch dafür wurde eine Gedenktafel aufgehängt, die Ernst Ludwig von Beeren als finanzierenden Patron und wiederum Steinhausen als Prediger nennt.

Der Turm hat quadratischen Grundriss in gesamter Gebäudebreite. Backstein kommt an der westlichen Wand, an den anderen Ziegelfachwerk zum Einsatz. Unter dem mit rotem Biberschwanz gedeckten Walmdach des Turms befinden sich an zwei gegenüber liegenden Seiten im Norden und Süden die Ziffernblätter der restaurierten Turmuhr, deren Gangwerk noch original mechanisch ist, der Taktgeber wurde elektrisch nachgerüstet. Zwei Schallluken an den beiden anderen Seiten transportieren den Ton der elektrisch betätigten Bronzeglocke im Inneren. Das Glockenjoch ist für zwei Glocken ausgelegt, vermutlich mussten die Kiekebuscher irgendwann Kriegstribute leisten.

Zugang übers Südportal

Heute betritt man das Gotteshaus über ein Südportal, vorbei am Treppenaufgang zur Herrschaftsloge rechter Hand. Helligkeit und Geräumigkeit fallen sofort auf, der Blick richtet sich auf den Altar an der rechten Seite. Hinter dem heute wieder in Material und Farbe restaurierten Altaraufsatz geben zwei weiße, korbbogige Fenster Licht.

„Einst waren Mosaikfenster eingebaut“, sagt Karl Lobeth, der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, waren. Die Fenster an den Längsseiten des Kirchenschiffs und der Loge nach außen sind mit Ornament gesäumten, in Blei gefassten Fenstern versehen. Auffällig ist auch die Westempore der Kirche. In der Mitte bauchig und vorn auf vier Stützpfeilern ruhend, hat sie eine verzierte Balustrade, die in weiß-blau gehalten ist. Die dahinter sichtbare Orgel (1865, überholt 1952 von Remler, Berlin), im gleichen zurückhaltenden Beige-Farbton wie die Deckenbalken, zeigt ein aufwendig verziertes Gehäuse mit schönen Prospektpfeifen. Ihr Klang lässt leider seit langem zu wünschen übrig.

Sammlung für die Orgel

Weil das Geld für eine Überholung fehlt, hat Karl Lobeth im Evangelischen Kirchenkreis Neukölln, zu dem die Gemeinde gehört, einen „Orgelfonds“ angestoßen. Bis der ausreichend gefüllt ist, behilft sich die Gottesdienstgemeinde mit einem Harmonium, das rechts des Altars hinter dem Taufstein aus dem 14. Jahrhundert steht.

Gegenüber an die Wand lehnt sich die Kanzel mit Deckel in heller Farbgebung. Sie blieb seit den 1970er Jahren unsaniert. Auch hier muss die Gemeinde konstatieren, dass ihre Mittel zur Restauration nicht reichen. Irgendwann wird sie sicher so schmuck wie der Altar dastehen. Nachdem Mitte der 1990er Jahre Bauarbeiten der Außenhülle und Mauerwerksverfugungen erfolgten, wurde ab 2001 innen saniert. Über dem Kirchenschiff liegt eine neue, flache Holzdecke auf den sichtbaren Balken. Anders als früher wurde sie himmelblau gestrichen und mit Sternen versehen: Eine Idee der Potsdamer Baubegleiterin Christiane Thiel in Abstimmung mit der Denkmalpflege, die das Kirchenvolk sofort begeisterte.

Leuchter zurückgeholt

Karl Lobeth erinnert sich, dass zu DDR-Zeiten Spanplatten das Innendach bildeten, die mit der Zeit gefährlich durchhingen. Einer der beiden alten Messingleuchter, die wieder den Innenraum zieren, war demontiert in der Kirche gelagert. Der zweite, 30 Jahre an die Miersdorfer Kirche ausgeliehen, wurde zurückgeholt. Das Kirchengestühl ist einfach und jetzt mit einer Bankheizung ausgestattet, die Fußauflagen dazu hat Karl Lobeth selbst aus Fichte geschreinert. Die Herrschaftsloge, lange als Abstellkammer genutzt, wurde auf Vordermann gebracht und zeigt seit zwei Jahren die Ausstellung der Dorfgeschichte vom Heimatverein.

Von Andrea von Fournier