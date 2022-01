Königs Wusterhausen

Auch in diesem Jahr zeigten die MAZ-Leserinnen und -Leser eine überwältigende Hilfsbereitschaft am Ende eines für alle Menschen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming (und darüber hinaus) schwierigen Jahres.

Mit Heiligabend war die MAZ-Sterntaler-Aktion in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald zwar offiziell beendet. Doch natürlich gibt es erfahrungsgemäß immer einen Nachlauf auf dem Sterntaler-Spendenkonto. Vielleicht musste noch das ein oder andere Sparschwein eingesammelt und geleert werden, sodass erst jetzt eine endgültige Spendensumme genannt werden kann.

Das sind die Großspender bei der MAZ-Sterntaler-Aktion in TF und LDS

Unter Leserinnen und Lesern gab es Großspender wie die Fontane Apotheke in Bestensee, Bärbel Schnee, das Sotecon GmbH IT-Systemhaus aus Niedergörsdorf und European Nergy Hamburg Gmbh aus Hamburg – aber eben auch zahlreiche Spendenbeiträge von Einzelpersonen mit Beträgen von teilweise bis zu 500 Euro.

Bereits kurz vor dem Heiligen Abend konnten so 19.593,10 Euro auf dem Sterntaler-Spendenkonto verbucht werden.

MAZ-Sterntaler-Spenden für Familien, Suchtberatungen und Frauenhäuser

Ein Auto voller Geschenke: Die Sozialarbeiter Franziska Weise und Torsten Hönemann von der Suchtberatung des Vereins ICHTHYS in Mahlow freuen sich über die vielen Spenden aus der Sterntaler-Aktion. Quelle: Lisa Neugebauer

Nun steht also auch die Gesamtsumme fest: Sagenhafte 21.848,10 Euro landeten 2021 für Sterntaler auf dem vom DRK-Kreisverband Fläming Spreewald e.V. geführten Spendenkonto. Mit diesem Geld konnten drei Familien, die Frauenhäuser in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald, sowie die Suchtberatungen Christliches Sozialwerk Ichtys Abhängigenhilfe e.V. in Blankenfelde-Mahlow und der Tannenhof in Dahme-Spreewald unterstützt werden.

Das sind die finalen Spender: 20 Euro spendeten Bernd und Christa Kinas sowie Ralf und Evelyn Bauer. 25 Euro kommen von Marlies Hoffmann. Lotte und Mara Schulz, Heike Schulze und Inge Brümmel beteiligten sich mit 30 Euro an der Sterntaler-Spendenaktion. 50 Euro spendeten Ramona Kauert-Berger, Hans-Georg Albrecht und Marlies Hellmann aus Königs Wusterhausen. Mit 100 Euro beteiligten sich Herbert und Roswitha Ludwig aus Blankenfelde. Rainer Wawzyniak und Karin Schöning spendeten jeweils 150 Euro. Rainer Kubau aus Oehna beteiligte sich mit 500 Euro. Am Ende beteiligte sich schließlich auch der MAZ-Verlag selbst mit 1000 Euro.

Von Alexandra Brechlin