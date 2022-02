MAZ-Wandertipp: 3-Seen-Tour ab Lindenbrück

Lindenbrück

Diesmal liegen gleich drei Seen auf der Strecke, in der Reihenfolge des Erreichens der Große Zeschsee, der Kleine Zeschsee und der Große Möggelinsee. Von der B 96 aus Wünsdorf kommend biegen wir nach Funkenmühle ab und kommen so nach Lindenbrück, einer der vielen Ortsteile von Zossen. Als Ausgangspunkt der Tour über gut zwölf Kilometer eignet sich die Ortsmitte von Lindenbrück.

Farbenfrohes Trafohäuschenin Lindenbrück

Im Bereich eines Kriegsdenkmals befindet sich eine größere Freifläche, die sich gut als Parkplatz eignet. Wir starten, indem wir die Lindenbrücker Dorfstraße wieder etwa 100 Meter zurücklaufen und diesmal geradeaus auf die Zescher Straße wandern. Gleich zu Anfang begrüßt uns ein farbenfroh mit Airbrush-Technik bemaltes Trafohäuschen – man muss schon zweimal hinschauen, um festzustellen, was hier echt ist und was nicht. Die Straße geht allmählich über in eine Sandpiste. Auf der linken Seite ist Wald, auf der rechten Seite blicken wir über Wiesen und Felder. Sobald wir auf der linken Seite einen überdachten Rastplatz sehen, biegen wir nach rechts ab auf einen groben Sandweg, der zwischen umzäunten Feldern hindurchführt. Nach etwa 900 Metern queren wir eine Landstraße und folgen dem schmalen Wanderweg links neben den bebauten Grundstücken.

Wasser des Großen Zeschsees glitzert durch die Bäume

Leider wurde auf diesem Weg nach den letzten Stürmen noch nicht aufgeräumt und so müssen wir einige querliegende Bäume überklettern oder umgehen. Schon bald glitzert das Wasser des Großen Zeschsees durch die Bäume und nach wenigen Metern lädt eine Bank am Seeufer zum Verweilen ein. Jenseits des gegenüberliegenden Ufers erkennen wir deutlich den Feuerwachturm auf dem 93 Meter hohen Weinberg. Unser Weg führt uns in Ufernähe weiter bis zu einer kleinen Landspitze mit diversen Ruhebänken und einer wunderschönen Sicht auf den See.

Eine stattliche Eibe trägt den Titel „Baum des Jahres 1994“. Quelle: Günter Mehlitz

Nach ein paar weiteren Metern steht plötzlich ein Denkmal mitten auf dem Weg – es erinnert an Friedrich Carl Leopold Graf zu Solms, Besitzer der Standesherrschaft Baruth zu Ende des 18. Jahrhunderts. Wer mag, kann auf den vier Seiten des Denkmals altdeutsche Inschriften entziffern – für manch einen keine leichte Übung. Ein gutes Stück weiter steht direkt am Wegesrand ein auffällig grüner Baum, eine Eibe. Ein Holzschild weist darauf hin, dass die Eibe den Titel „Baum des Jahres 1994“ trägt. Daneben wurde ein überdachter Rastplatz angelegt und bietet die Möglichkeit für ein Päuschen. Hier geht es nach halblinks weiter und an der nächsten Weggabelung biegen wir nach rechts ab.

Die Strecke ist rund zwölf Kilometer lang und startet in der Ortsmitte von Lindenbrück. Quelle: Günter Mehlitz

Hinter dem Märchencampingplatz Zesch am See führt der Weg wieder nach links. Ein Schild weist auf das Gasthaus Zum Hexenstübl hin, allerdings beginnt die Saison hier erst wieder zu Ostern. Wir folgen dem Wegweiser mit dem roten Punkt nach rechts und biegen an der nächsten Kreuzung ohne Wegmarkierung nach links ab. Geradeaus hat man die Chance, einen Abstecher zum Weinberg zu unternehmen, jedoch warten einige Höhenmeter auf den, der es versucht. Dann folgen Abzweige nach links und wieder rechts und allmählich kommen diverse Häuser in Sicht. Wir halten uns in deren Nähe und kommen auf die Straße am Wald. Hier geht es nach links und an der nächsten Kreuzung biegen wir nach rechts in Am Dorfplatz ein. Hier scheint das Zentrum von Zesch am See zu sein. Es gibt eine Infotafel mit Daten zur Ortsgeschichte, eine Bücherbox zum Tausch von gebrauchten Schmökern und die Märkische Traube, ein Restaurant und Pension mit einem Weinladen, wo man regionale Weine erwerben kann. Mit etwas Glück kann man auch Weiß- oder Rotweine vom Weinberg Zesch bekommen, allerdings ist die Produktionsmenge limitiert.

Zahlreiche Ruhebänke auf der Wiese am Dorfplatz

Interessant ist auch, dass die Flaschenetiketten jedes Jahr von regionalen Künstlern gestaltet werden. Auf der Wiese am Dorfplatz gibt es auch zahlreiche Ruhebänke. Wir biegen nach rechts ab und kommen an der Oberförsterei vorbei, die an einer Infotafel Broschüren zum Mitnehmen bereithält. Direkt hinter der Oberförsterei geht es nach links in die Straße Unter den Eichen. Auf der linken Seite steht eine imposante Eiche, die als Naturdenkmal ausgewiesen ist. Ansonsten kommen wir an zahlreichen Häusern vorbei und nehmen den Kleinen Zeschsee, der nur etwa 70 Meter von dieser Straße entfernt ist, kaum wahr.

An nur wenigen Stellen gelangt man ans Ufer des Großen Möggelinsees. Quelle: Günter Mehlitz

An einer Weggabelung biegen wir nach halbrechts ab und nehmen dann den mittleren Weg durch den Wald. Diesem Hauptweg folgen wir eine Weile und erreichen den Großen Möggelinsee. Es gibt nur wenige Stellen, wo man direkt ans Ufer gehen kann. An einer Kreuzung mit der Nummer 23 biegen wir nach links ab und bleiben eine Weile in Ufernähe bis zur nächsten Gabelung. Diesmal nehmen wir nach rechts die Steigung in Angriff und entfernen uns wieder vom See. Bald verlassen wir das reine Waldgebiet und kommen auf die Alte Schulstraße und somit wieder nach Lindenbrück zurück. Wir passieren einen Spielplatz, den Friedhof mit Kapelle und erreichen die Lindenbrücker Chaussee. Jetzt geht es noch einmal nach links, dann gleich wieder nach rechts und wir sind wieder am Ausgangspunkt der Tour zurück.

Von Günter Mehlitz