Stülpe

Sieben Zwerge sind zwar nicht anzutreffen, doch sieben Berge. Sie gehören zu den Gipfeln des Golmbergs. Mit 178 Metern ist der Golmberg zugleich der höchste der sieben. Er bietet einen grandiosen Ausblick über das Baruther Urstromtal.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Gipfel nutzten die Mönche des Klosters Zinna 1435 für eine Kapelle auf dem Golmberg. Ab 1437 wurde mit dem Ablass in der Wallfahrtsstätte Geld eingenommen. Mit der Reformation war Schluss mit dem Ablasshandel, das Gotteshaus verfiel. Die beiden Altarretabel gelangten in die Kirche nach Stülpe. Eine Tour stellte 2019 Wanderbuch-Autor Carsten Rasmus im Naturmagazin vor. Es geht – ungewohnt für diese Gegend – bergauf und bergab.

Gefahren durch unterirdische Anlagen und Munitionsteile

Am Waldeingang hat der Eigentümer das Schild „Betreten und Befahren verboten“ mit dem Verweis aufgestellt, dass vom einstigen Militärgelände erhebliche Gefahren ausgehen, insbesondere von unterirdischen Anlagen und Munitionsteilen. Es gilt das Waldgesetz des Landes. Betreten ist für Erholungszwecke erlaubt, falls nicht gerade Holz gefällt oder andere gefährliche Tätigkeiten ausgeübt werden. Da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, ist ohnehin auf den Wegen zu bleiben.

Lesen Sie auch:

Berlin: Spreepark-Riesenrad kehrt zurück

Urlaub in Europa: Diese Corona-Regeln gelten

Auch die sind streckenweise gefährlich. Prozessionen wie einige Jahre zum Gottesdienst auf dem Golmberg üblich, wären jetzt nicht möglich. Bäume liegen quer über den Wegen oder – erheblich gefährlicher – in Schräglage bereit, demnächst in die Waagerechte zu fallen. Deshalb ist der Blick nicht nur auf den Weg zu richten, sondern auch nach oben.

Stille und abwechslungsreiche Vegetation

Belohnt wird der Aufstieg mit Stille, unterbrochen von Vogelgezwitscher und abwechslungsreicher Vegetation. Überdies drehen sich Sagen um einen Schatz, der unter dem Gemäuer der abgerissenen Kapelle liegen soll.

Es gibt mehrere Routen dorthin. Eine kann etwa in Höhe der Bushaltestelle starten. Von der geht es kurz in Richtung Stülpe und rechts auf die Fläming-Skate. Die wird ganz schnell nach links verlassen. An der Gabelung ist der rechte Wiesenweg zu nehmen. Sanft geht es bergauf. Noch an weiteren zwei Abzweigen sollte der rechte eingeschlagen werden. Dann ist ein breiterer Weg erreicht.

Blick ins Baruther Urstromtal. Quelle: Gertraud Behrendt

Der ist wiederum ein kurzes Stück nach rechts zu bewandern. Geradeaus ginge es über den Habichtsberg ebenfalls auf den Golmberg. Diesmal ist die Entscheidung jedoch für den Abzweig nach rechts gefallen. Am Wegesrand liegt links ein Findling. Kurz hinter diesem Stein wird nach links abgebogen, natürlich wieder bergauf. Zwischendurch führt die Strecke auch hinab und hinauf – so wie sich das für eine gebirgige Landschaft gehört. Vorbei geht es an einer großen Blaubeer-Fläche, die jetzt noch völlig uninteressant ist und es im Naturschutzgebiet sicher bleiben muss, wenn die blauen Beeren durchs Grüne leuchten.

Luther-Eiche steht nicht mehr

Auf dieser Strecke liegen besonders viele Bäume auf dem Weg. Oben angekommen, fällt rechts der Blick auf das Schild „Luther Eiche 1510–2010“. Die Eiche steht nicht mehr, und das Schild wird dem Baum wohl bald hinterher fallen. Schräg gegenüber und in Schräglage fällt das Gipfelkreuz auf. Auf dem waagerechten Balken die Inschrift „Gemeindewallfahrt 2005“, auf dem senkrechten ein Schild mit dem Text: „Dieses Kreuz erinnert an eine Kapelle, die im 16. Jahrhundert hier stand“. Darunter ist zu lesen: „Der Gemeinden St. Hedwig, Jüterbog & St. Josef Luckenwalde“.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor dem Kreuz kündet eine Feuerstelle, dass sich da wohl Besucher zum Picknick getroffen und gleich mehrere Gesetze ignoriert haben. Die Ziegelsteine hinter dem Kreuz stammen sicher nicht von der Kapelle, da auch eine Betonplatte aus dem Gestein lugt.

Quartiere für Fledermäuse und Vögel

Zurück geht es zunächst ein Stück auf dem gleichen Weg hinab, dann kurz nach links und gleich wieder rechts. An der Kreuzung geht es geradeaus durch die Fledermaus-Sommerhaus-Galerie. Die beherbergt auch zahlreiche Vogelnistkästen. Hinter dem Birkenwäldchen liegen wieder einige Bäume über dem Weg. Unten angekommen geht es rechts aus dem Wald. Ließen ist bereits zu sehen. Keine fünf Kilometer lang ist diese Tour; laut Rasmus sollen es sechs sein.

Von Gertraud Behrendt