Trebbin

Der Clauert-Rundweg in Trebbin beginnt an der St. Annenkapelle, die im 15. Jahrhundert als Hospitalkirche gebaut wurde. Am Eingang Friedrichshof befindet sich ein Parkplatz.

Dort, vor den Toren der Stadt, soll Hans Clauert 1566 an der Pest gestorben sein. Der märkische Eulenspiegel ist unvergessen, weil der Stadtschreiber und Organist Bartholomäus Krüger, der ein Zeitgenosse Clauerts war, dessen Streiche und Leben beschrieben hat.

An der St. Annenkapelle beginnt der Clauert-Rundweg, der nicht ganz rund und lediglich 2,2 Kilometer kurz ist. Quelle: Gertraud Behrendt

Aus der Kapelle erklingen Trompetenklänge. Die Entdeckerfreude wächst sogleich. Auf der anderen Seite der Kapelle in der Berliner Straße beginnt der ausgeschilderte Clauert-Rundweg von 2,2 Kilometern Länge. Die beiden Kästen unter dem Wegweiser sind leer. In einem sollten sicher Infoblätter mit Erläuterungen liegen. Ohne sie stünden Fremde ratlos vor Clauerts Lebens-Stationen; sie können die Beschreibung im Internet aufrufen.

Stadt Trebbin nahm das Damebrett ins Stadtwappen auf

An der Ecke Berliner zur Goethestraße wird vor der Gaststätte Clauert-Stuben daran erinnert, dass Clauert als Viehhändler häufig einkehrte und seiner Gattin nicht immer treu war. Weiter geht es in die Goethestraße nach links. Dort steht am Hintereingang des Lokals ein Clauert aus Holz vor einem Damebrett. Das soll ins Stadtwappen gekommen sein, weil der Schelm den Kurfürsten bei der Verteilung des Waldes überlistete; möglicherweise mit Hilfe des Damespiels.

Jedenfalls erhielt die Stadt viel Holz und nahm das Damebrett ins Stadtwappen auf. In der Goethestraße steht das Heimatvereins-Haus, das Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet ist. Gesammelt werden unter anderem Neufassungen der Clauert-Geschichten. Wenige Schritte weiter befindet sich die Bibliothek „Hans Clauert“ mit Vermerk auf dem Infoblatt, dass Clauert wohl kein Buch ausgeliehen hätte, da er vermutlich weder lesen noch schreiben konnte.

Auf dem Weg um Trebbin. Quelle: Gertraud Behrendt

Nun wäre der kürzeste Weg zur Clauert-Figur am Brunnen im Stadtzentrum. Doch die Tour kann gut zur Wanderung werden. Die ist doppelt so lang und damit noch immer kurz, wenn die Straße bis zum Ende gegangen und dann nach rechts in den Nöhringswinkel eingebogen wird.

Am Ende der Bebauung wird der Weg schmaler und als Hundeauslaufgebiet genutzt. Die Tretminen liegen unübersehbar dicht, aber zum Glück am Wegesrand.

Auf einem unbebauten Gelände stehen Infotafeln zur Trebbiner Burg

Verlaufen ist nicht möglich, weil rechts Trebbin samt Kirchturm immer im Blick bleibt. Der befestigte Weg ist weit und breit der einzige und mündet nach rechts, links und wieder rechts herum in die Luckenwalder Straße mit seinen Einfamilienhäusern.

Nach rechts geht es in die Innenstadt in Richtung Kirchturm. Auf der linken Seite stehen auf einem unbebauten Gelände Infotafeln zur Burg. Eine Tafel steht dicht am Zaun, und somit ist der geschichtliche Abriss lesbar. Bis zur lauschigen Bank und der zweiten Tafel ist der Zugang versperrt.

Zur Clauert-Skulptur auf dem Trebbiner Marktplatz

Auf der anderen Straßenseite geht es über den Kirch- und den Weiler Platz vorbei an schicken Hausfassaden zum Markt mit Clauert-Skulptur und zwei Fischen in der Pfanne. Bänke bieten auch größeren Gruppen Platz. Im Ratskeller soll die Deckenmalerei zu bewundern sein.

Wo einst der Zwinger stand, stehen jetzt zwei Stelen Quelle: Gertraud Behrendt

Kein Schild verrät, ob und wann geöffnet sein könnte. Links am Rathauseingang ist noch einmal eine Szene mit dem Damebrett zu sehen. Die Ausmalung im Rathaus ist von außen nur durchs Fenster zu sehen. Wegen Corona wäre eine Anmeldung nötig, um hineinzukommen.

Älteste Straße in Trebbin war einst den Wenden vorbehalten

Zur Beelitzer Straße führt kein Wegweiser, obwohl von dort in die kleine Fischerstraße eingebogen werden kann. Sie gilt als die älteste Straße Trebbins, hieß einst Kietz und war den Wenden vorbehalten, die damals nur außerhalb der Stadt wohnen durften. Ein Straßenschild gibt es von der Seite nicht, sondern nur die Mahnung „Schritt fahren“.

Am anderen Ende steht ein Straßenschild im Rondell. Nach rechts geht es in die Lindenstraße. Kurz vor der Berliner Straße folgt die überraschende Information, dass der Clauert-Rundweg hier endet und um die Ecke noch der Zwinger war, in dem einst Hunde für die höfische Hatz gehalten wurden. An dem stehen zwei Stelen, auf einer wird an Krüger erinnert, auf der anderen an einen Clauert-Streich.

Von Gertraud Behrendt