MAZ-Wandertipp: Historischer Rundweg durch die „Verbotene Stadt“ in Wünsdorf

Diesmal sind wir auf dem historischen Rundweg durch die „Verbotene Stadt“ in Wünsdorf unterwegs. Bei der Tour gibt es noch Varianten bei der Wegstrecke, die hier vorgestellte ist etwa 10,4 Kilometer lang. Der Start erfolgt am Bahnhof Wünsdorf-Waldstadt. Wer mit dem Auto anreist, hat ausreichend Parkplätze zur Verfügung.

Wir starten in Richtung Nordost auf der Straße Zum Bahnhof Richtung B 96. Die Strecke ist sehr gut ausgeschildert mit weißer Schrift auf blauem Grund. An der Berliner Allee (B 96) biegen wir nach rechts ab und folgen der Straße bis zur Ampelkreuzung Chausseestraße-Hauptallee. Dort geht es nach links und wir passieren die ersten historischen Gebäude auf der Strecke. Auf der rechten Seite erreichen wir ein Tor mit Pförtnerhäuschen. Dies ist der Treffpunkt, wenn hin und wieder Führungen durch die „Verbotene Stadt“ angeboten werden.

Ehemalige Militärstadt wurde streng bewacht

Bei „Verbotene Stadt“ werden die meisten an Chinas Hauptstadt Peking denken, aber auch in Wünsdorf hat sich dieser Beiname eingebürgert, da den meisten Deutschen der Zugang zu dem Ort bis zum Abzug der Sowjetischen Streitkräfte aus Deutschland im Jahr 1994 nicht möglich gewesen ist. Die ehemalige Militärstadt wurde damals ummauert und streng bewacht. Auf dem Gelände sind unter anderem das Haus der Offiziere, das Garnison-Theater und eine große Lenin-Statue zu sehen. Auf der linken Seite informiert eine Info-Tafel über die erste deutsche Moschee, die im Winter 1914 hier in Wünsdorf im Ersten Weltkrieg für muslimische Kriegsgefangene errichtet worden ist. Allerdings wurde sie bereits zehn Jahre später wieder abgerissen und erst im Jahr 2015 wurden bei Ausgrabungen Reste der alten Fundamente gefunden.

Bald zeigt der Wegweiser nach links – wir kommen auf eine für den Normalverkehr gesperrte Straße und gelangen zum Koschewoi-Ring. Das ist eine breite Asphaltstraße, die direkt durch Waldgebiet führt. Auf der rechten Seite fallen Anlagen einer Kläranlage auf, auf der linken Seite sehen wir kurz danach unzählige Photovoltaik-Module des Solarkraftwerks Wünsdorf. Mit der Nennleistung von 7795 KW Peak können circa 2100 Haushalte im Jahr mit Strom versorgt werden.

Winkelturm ist einer von mehreren Spitzbunkern

Wir erreichen das Ortsschild Waldstadt und sehen links den alten Sportplatz und rechts eine neu entstandene Wohnsiedlung überwiegend aus Einfamilienhäusern. Kurz danach kommt der wohl interessanteste Teil der Tour: Wir erreichen die Kreuzung Gutenbergstraße-Zeppelinstraße. In der Gutenbergstraße befinden sich unter anderem das griechische Restaurant Akropolis, das Garnisonsmuseum, der Winkelturm und einige Antiquariate. Der Winkelturm ist einer von mehreren noch erhaltenen Spitzbunkern, die einst als Luftschutzbunker in neun Etagen Platz für bis zu 600 Personen boten. Er beinhaltet ein Museum und kann zu den Öffnungszeiten des Garnisonsmuseums besichtigt werden. Die Bunker sind benannt nach dem Konstrukteur Leo Winkel. Umgangssprachlich werden sie auch Betonzigarre, Zuckerhut oder auch Winkelturm genannt.

Wir biegen jedoch nicht nach links ab und gehen geradeaus weiter. Auch hier gibt es ein Antiquariat auf der linken Seite sowie einen Bunkershop und auf der rechten Seite die Möglichkeit, Bunkerführungen zu buchen. Dafür sollte man sich jedoch einen extra Tag Zeit nehmen. Die sogenannte Bücher- und Bunkerstadt wurde im Jahr 1998 gegründet und ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Dann erreichen wir auch bereits den ersten Spitzbunker auf der Strecke, der von Kiefern umgeben ist und direkt neben einem Mehrfamilienhaus steht. Ursprünglich waren es 19 Spitzbunker, direkt nach dem 2. Weltkrieg wurden jedoch zwölf davon gesprengt. Heute stehen sie unter Denkmalschutz.

Schaukasten informiert über die Ortsgeschichte

Als nächstes fällt auf der rechten Seite der 1911 errichtete Wasserturm auf, dessen Obergeschoss inzwischen erneuert worden ist und heute als Sendeturm für Mobilfunk dient. Auf der linken Seite dann der nächste Spitzbunker direkt im Wohngebiet. Gegenüber rechts das ehemalige Offizierskasino, von 1954 bis 1994 als Haus der Offiziere der 16. Luftarmee genutzt. An der nächsten Kreuzung hat man die Möglichkeit, nach rechts einen Abstecher zum China-Restaurant Peking Garten zu unternehmen, ansonsten geht es nach halblinks in die Fritz-Jäger-Allee. Hier lohnt es sich, an der Infotafel und dem Schaukasten sich über die Ortsgeschichte zu informieren und sich historische Fotos der einst prächtigen Gebäude anzusehen.

Unmittelbar danach geht es nach links in die Schwerinallee. Achtung! An der Kreuzung Gutenbergstraße konnte ich den Wegweiser nach links nicht finden. In der Gutenbergstraße sehen wir zur Linken den dritten Spitzbunker – es bietet sich an, ihn einmal zu umwandern. An der Fontanestraße geht es wieder nach rechts, wir kommen durch den Wohnpark Vogelsang und biegen erst wieder an der Friedrich-Raue-Straße nach links ab. Wir passieren die Erich-Kästner-Grundschule mit zugehörigem Sportplatz und werden nach rechts zur B 96 geleitet. Auch hier gibt es keinen Wegweiser, aber es ist klar, dass es nur nach links gehen kann. Wir können wahlweise den Gehweg auf der linken oder rechten Seite nehmen. Ich empfehle, beim Kreisverkehr auf die rechte Seite zu wechseln, da der nächste Abzweig auf der rechten Seite sein wird.

Der Wegweiser weist zwar in die Straße zum Bahnhof, ich rate jedoch dazu, erst an der nächsten Querstraße namens Zum Bahnhof abzubiegen. Der Vorteil: Wir müssen nicht durch die aktuelle Baustelle am Bahnhof laufen und haben auf dem Weg zum Bahnhof mehrere Möglichkeiten, uns mit Proviant zu versorgen, zum Beispiel beim Bäcker oder der Landfleischerei. Von hier sind es nur wenige Meter bis zum Ausgangsort, dem Bahnhof Wünsdorf-Waldstadt. Dieser Bahnhof wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts als Militärbahnhof genutzt. Von 1977 bis 1994 gab es eine tägliche Zugverbindung nach Moskau, denn in Spitzenzeiten lebten bis zu 60 000 Sowjetbürger in Wünsdorf. Noch ein Hinweis zum Abschluss: Die Wegstrecke ist auch gut geeignet für eine kurze Fahrradtour.

Von Günter Mehlitz