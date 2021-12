Königs Wusterhausen bietet mehrere markierte Wanderwege an, deren Start jeweils am Bahnhofsvorplatz ist. Diesmal geht es über gut neun Kilometer auf die abwechslungsreiche Stadtwanderung.

Am Dorfteich in Diepensee steht ein Gedenkstein, der an die Umsiedlung des Ortes erinnert. Quelle: Günter Mehlitz