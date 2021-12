Beelitz

Der Archenrundweg in Beelitzist laut Karte 5,6 Kilometer lang und trägt die Nummer 45 des Fläming-Walk-Netzes. Noch ist er einigermaßen gut ausgeschildert, allerdings nicht vom Startpunkt vor dem Beelitzer Freibad. Das Bad existiert nicht mehr. Dort entsteht gegenwärtig die Landesgartenschau, die im April 2022 eröffnet wird.

Der Park ist bereits ganz hübsch mit allerlei Figuren anzusehen. Der riesengroße Spielplatz erfreut sich schon jetzt großer Beliebtheit. An der Mauerstraße befindet sich ein Spargelmuseum, das nach Anmeldung zu besichtigen ist. Das Heimatmuseum dahinter in der Poststraße ist derzeit geschlossen.

Die Vorbereitungen für die Laga 2022 laufen bereits auf Hochtouren. Im Park wurden bereits viele Figuren aufgestellt. Quelle: Gertraud Behrendt

Die Wanderung sollte am besten in der Straße Langer Wiesenweg begonnen werden, Laufrichtung entgegen der nahen B2. Hinter dem Kastanienweg wird nach links in die Treuenbrietzener Straße eingebogen. Dort geht es nach rechts in den Grenzelweg, nachdem von links die Alte Schönefelder Straße auf die Treuenbrietzener Straße gestoßen ist. Der Grenzelweg ist gut einen Kilometer lang und asphaltiert, also eher kein Wanderweg mehr. Für die dortige Bäckerei Exner ist das sicher zweckmäßiger.

Dann wird der Beelitzer Bockwurstgraben gequert

Nach diesem Abschnitt geht es weiter auf einem Feldweg über den Salzgraben. So heißt er auf der Karte bei Google-Map. Auf der Infotafel trägt er den neckischen Namen Bockwurstgraben. Der wiederum war Hauptentwässerung der Grenzelwiesen, die ein wenig nach Moor aussehen. Das ist Absicht.

Der Graben wurde auf 50 Meter verschlossen und davor eine neue Wasserführung angelegt. Damit sollen naturnahe Verhältnisse auf den Grenzelwiesen wiederhergestellt werden. Das heißt, dass ganzjährig ein bestimmter Wasserstand gehalten werden soll, der die einstige Nieplitz-Aue erreicht. Damit sich jeder ausgiebig informieren kann, gibt es neben der Infotafel einen Rastplatz direkt vor dem Vogel-Beobachtungs-Aussichtsturm an der Waldkante.

Nur wenige Meter geht es zurück auf den Wanderweg. Der führt durch ein kleines Wäldchen über den Katzenberg. Mit dessen Höhe von 45 Metern fällt es nicht gleich auf, einen Berg passiert zu haben. Der Weg „Am Katzenberg“ führt über die Nieplitz auf den Weg nach Reesdorf. Beschildert sind die Wege nicht. An der Brücke geht es rechts am Flusslauf zurück nach Beelitz. An einer Gabelung ist für ein kurzes Stück durchs Gras zu laufen und unter dem Bahndamm. Dahinter ist bald die Gartenanlage Archenweg erreicht.

Bis ins Beelitzer Zentrum ist es nur ein Katzensprung

Nun ist es nur ein kurzes Stück bis zur Treuenbrietzener Straße. Wer im Langen Wiesenweg begonnen hat, geht an der Brücke rechts zurück. Am Wochenende war es möglich, von diesem Wiesenweg zum Steinhorst zu kommen. Möglicherweise ist die Passage in der Woche gesperrt, weil Bauarbeiter und Gärtner dort zugange und die Tore verschlossen sind.

Dann ist der Zugang über einen der Wege in Richtung Zentrum der Treuenbrietzener Straße aus zum Park und zum Spielplatz möglich. Bis ins Zentrum ist es nur ein Katzensprung. In der Poststraße ist eine Boutique mit dem Café Klecks kombiniert. Namensgeber ist Klecks, der Hund der Chefin.

Wanderung ist rund acht Kilometer lang

Wer mit der Bahn anreist, kommt natürlich an mehreren Cafés vorbei. Wird die Tour mit der beschriebenen Wanderung zum Teil kombiniert, sind etwa acht Kilometer einzuplanen. In dem Fall ist ab Bahnhof zuerst dem ausgeschilderten Milan-Rundweg zu folgen.

Die Bahngleise sind zu überqueren und links in die Straße Krobsdorf einzubiegen. Die mündet direkt in den Wanderweg. Nach Regentagen kann es nach dem Rechtsschwenk kurz vor dem Abzweig nach links recht moddrig werden.

Links wird es dann gleich wieder besser. Der Große Nieplitzrundweg führt direkt auf den Archenrundweg. Je nach Wetterlage kann er dann vor der Nieplitz nach links in Richtung Beelitz eingeschlagen werden oder hinter dem Fluss nach dem Aussichtsturm über den Grenzelweg zum Laga-Gelände.

Ist die Gartenschau erst eröffnet, wird sicher der kürzeste Rückweg durch die Innenstadt zum Bahnhof eingeschlagen. Vielleicht auch, um zu sehen, was sich im Ort verändert hat.

Von Gertraud Behrendt