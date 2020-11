Märkisch Buchholz

Eigentlich hatten sie es sich so schön vorgestellt. Denn Jean Knaack (71) und seine Frau Neonila Lytvynova (60) wollten mit dem Umbau einer Lagerhalle in zwei Wohnungen ihre Rente aufbessern und sehen dank eines Behörden-Dilemmas nun ihre Existenz bedroht. Dabei sehen sie sich als Opfer eines Streits mit der Stadt, der nun über verschiedene Behörden ausgefochten werde.

Als die Ex-Berliner sich vor neun Jahren dazu entschieden, das historische Schützenhaus und den ehemaligen Jugendclub in Märkisch Buchholz zu kaufen, war die Idee dahinter, beide Gebäude in Wohnhäuser umzubauen (MAZ berichtete). Der Umbau des Schützenhauses verlief für das Ehepaar noch problemlos, doch als sie 2019 die Lagerhalle umgestalten wollten, wurden ihnen die ersten Steine in den Weg gelegt. „Seitens der Gemeindevertreter hieß es, man wolle ungestört feiern“, erklärt der 71-Jährige Ex-Berliner. Denn unweit des Lagergebäudes befinden sich eine Sporthalle und eine Mehrzweckhalle in der mehrmals im Jahr Veranstaltungen stattfinden. In den vergangen sechs Jahren riefen Knaack und seine Frau dreimal die Polizei, weil dort zum Teil nicht angemeldete Feiern bis morgens um 6 Uhr stattgefunden hätten. Um Beschwerden über möglichen Lärm bei neuen Anwohnern zu vermeiden, ist die Stadt gegen das Bauprojekt.

Lärmbelästigung als Argument

Für das Ehepaar ist die Versagung durch die Stadt ein klarer Racheakt. Denn ihr eigenes Wohnhaus, in dem noch drei weitere Mietparteien untergebracht sind, befindet sich mit acht Metern deutlich näher an der Mehrzweckhalle als das Lagerhaus. Darüber hinaus würde die Sporthalle in erster Linie für spezielle Sportarten wie Kunstradsport genutzt werden. „Da fahren hier vielleicht zehn Autos am Tag entlang“, so Knaack. Mehrere Nachbarn haben ihm dies schriftlich bestätigt und erklären in dem Schreiben, dass sie sich durch den Lärm der Veranstaltungen und den Verkehr in keiner Weise belästigt fühlen. Doch auch das Bauordnungsamt entscheidet sich unter Einbezug des Landesamts für Umwelt (LfU) gegen eine Nutzungsänderung der Lagerhalle.

Um diese Lagerhalle geht es: Das Ehepaar möchte das Gebäude in zwei Wohnungen umbauen. Quelle: Josefine Sack

Denn auch das LfU glaubt, dass die Anwohner unter erheblichen Geräuschimmissionen zu leiden hätten und stützt sich dabei auf einen Verweis der Gemeinde. Jedoch wurden auf den umliegenden Grundstücken an der Alten Briesener Straße in den vergangenen Jahren Baugenehmigungen erteilt, bei denen dieser Aspekt nicht zur Sprache kam und das Bauamt das LfU ebenfalls nicht mit einbezogen hat. „Da fragt man sich doch, wieso jetzt gerade bei uns“, sagt Jean Knaack. „Im nächsten Jahr wird außerdem der Parkplatz der Sporthalle auf die Rückseite verlegt, sodass der Verkehr auch nicht mehr vor dem Haus wäre.“ In einer Stellungnahme des LfU gegenüber der MAZ bleibt die Frage, wieso lediglich bei diesem Bauprojekt die Geräuschimmissionen als zu hoch erachtet wird, unbeantwortet.

Gerichtsverfahren könnte vier Jahre dauern

Das Ehepaar hat bereits einen Anwalt eingeschaltet, hofft jedoch darauf, einen Gerichtsprozess umgehen zu können. „Das könnte nach Einschätzung unseres Anwalts vier Jahre dauern, bis das vom Tisch ist. Bis dahin haben wir aber keinen Kredit mehr“, so Knaack. Ohne Baumaßnahme müssen die beiden der Bank über 30.000 Euro Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. „Das können wir nicht.“ Die Sorge um die Existenz brachte den 71-Jährigen bereits ins Krankenhaus mit Verdacht auf Schlaganfall. „Jetzt geht es mir wieder gut, aber ich finde die ganze Angelegenheit einfach kriminell.“ Das LfU gab an, den Sachverhalt zumindest noch einmal nachprüfen. Die große Hoffnung des Ehepaars ist nun, dass sich die Behörde für das Bauprojekt aussprechen wird.

