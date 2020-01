Gasbohrlöcher werden verfüllt und stillgelegt

Märkisch Buchholz

Dieser Tage beginnen die Arbeiten, um die Erdgassonden bei Märkisch Buchholz und Münchehofe zu verfüllen und damit endgültig stillzulegen. „Wir haben in der letzten Woche damit begonnen, die Anlage und das nötige Material für die Verfüllung der Bohrung Märkisch Buchholz 2 zum Betriebsplatz zu transportieren“, erklärt Stefan Brieske, Pressesprecher von Neptune Energy. Das Unternehmen hat in dem Gasfeld Märkisch Buchholz an den drei betreffenden Sonden die Bergbaurechte inne.

Arbeiten an MB2 bis Ende Februar

Bis Ende Februar, so die bisherige Planung, wird an der Sonde Märkisch Buchholz 2 bei Münchehofe gearbeitet. Danach gehen sie weiter an der Sonde Märkisch Buchholz 1, welche sich nahe der Stadt unweit der B 179 Richtung Amt Unterspreewald befindet.

Die mehr als 2000 Meter tiefen Bohrungen sollen mit Beton verfüllt werden. Dafür wird eine rund 50 Meter hohe Winde eingesetzt. Zunächst wird an der Sonde MB2 der ehemalige Förderstrang ausgebaut und dann wird das Bohrloch mit mechanischen Abdichtungen und Tiefbohrzement verschlossen. Pro Bohrung werde mit einer Einsatzzeit der Windenanlage von circa sechs Wochen gerechnet, heißt es aus dem Unternehmen. Auch Nachtarbeiten könnten bei einigen Arbeitsschritten erforderlich werden.

Rückbau der Betriebsplätze erfolgt später

Die finale Stilllegung wird allerdings noch nicht mit den nun bevorstehenden Arbeiten erfolgen. Die ehemaligen Betriebsplätze und Zufahrtswege sollen später komplett zurückgebaut werden. Bis dahin würden die Plätze und die verfüllten Bohrlöcher weiterhin regelmäßig kontrolliert, so das Unternehmen.

Die Erdgassonden wurden 1986 angelegt. Die Bergbaurechte wurden nach der Wende von dem Unternehmen Gaz de France übernommen, aus dem dann Engie wurde. Vor rund zwei Jahren wurde die Firma von Neptune Energy aufgekauft. Als Gaz de France 2013 ankündigte, über die im Naturschutzgebiet gelegenen Sonden Gas fördern zu wollen, entbrannten teils heftig geführte jahrelange Diskussionen zwischen Gegnern und Befürwortern des Projektes. Vor knapp zwei Jahren dann wurde bekannt, dass Neptune Energy das Förder- und Aufbereitungsprojekt aufgeben will. Der für eine wirtschaftliche Nutzung zu hohe Stickstoffanteil sei der Grund, wurde dazu erklärt.

Von Karen Grunow