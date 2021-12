Märkisch Buchholz

Er sei bereit gewesen, schreibt er: „Vor einem Monat erst habe ich dem Führer selbst ins Angesicht gesehen und ihm dabei ewige Treue geschworen.“ Franz Fühmann hatte die im Jahr 1938 spielende Erzählung „Die Verteidigung der Reichenberger Turnhalle“ 1962 zum ersten Mal veröffentlicht.

Fühmann lebte lange in Märkisch Buchholz

Nun ist sie neu herausgegeben worden, zusammen mit anderen Geschichten oder auch – wie es in der Unterzeile heißt – als ein „Roman einer Jugend unter Hitler in acht Erzählungen“. Eine davon, „Mein letzter Flug“, lieferte den Titel des Buches, das einen vom Nationalsozialismus begeisterten und verblendeten Jungen zeigt.

Der lange in Märkisch Buchholz lebende Autor hatte jene acht Geschichten nie in dieser Form zusammen veröffentlicht. Uwe Wittstock hat sie aber nun solcherart zusammengestellt. „Fühmann wollte durch die Literatur und in der Literatur erfahren, wer er als junger Mensch gewesen war“, erklärt Wittstock im Nachwort die Intention dahinter. Drei dieser Geschichten sind stark autobiografisch geprägt, auch die aus Reichenberg.

Fühmann setzte sich so literarisch wie schonungslos mit seiner eigenen Vergangenheit auseinander. Geboren wurde er am 15. Januar 1922 im Riesengebirge. Das Grab des 1984 verstorbenen Schriftstellers befindet sich auf dem Märkisch Buchholzer Friedhof.

Das neue Buch „Mein letzter Flug“ ist im Rostocker Hinstorff Verlag erschienen und kostet 18 Euro.

