Märkisch Buchholz

Ohne Fahrrad hätte Franz Fühmann noch abgeschiedener gelebt. Wollte er einkaufen, telefonieren oder Telegramme aufgeben, schwang er sich in den Sattel. Mit dem Drahtesel erledigte der heute vor 100 Jahren geborene Schriftsteller alle lebensnotwendigen Dinge in Märkisch Buchholz.

„Wenn Fühmann sich in seinem wehenden Lodenmantel auf dem Fahrrad abgestrampelt hat, flatterte einfach alles“, erinnert sich Torsten Woitke (62) vom Franz-Fühmann-Freundeskreis. Rauschte der flatternde Radler vorbei, sagte Woitkes Vater immer zu seinem Sohn: „Guck mal, da ist unser Schriftsteller!“

„Fühmann und Fahrrad gehörten ganz einfach zusammen“, so Gudrun Jantzen. „Das Rad war nicht das allerneueste Baujahr und klapperte recht gut. Damit ist er schon aufgefallen. Er war ja eine große stattliche Person.“

Kriegserlebnisse in Märkisch Buchholz ausgetauscht

Oft sei er bei ihrem Vater gewesen, erzählt die 67-Jährige. Horst Zwingenberger führte ein gut gehendes Lebensmittelgeschäft in der kleinen Stadt. Fühmann schätzte Zwingenberger als Geschäftsmann und Gesprächspartner. „Worüber die beiden geredet haben, ist mir leider verschlossen geblieben“, so Jantzen. Wahrscheinlich drehte sich vieles um die Kriegserlebnisse der fast gleichaltrigen Männer. „Diese Erlebnisse waren oft so schlimm, dass viele sie verdrängen wollten.“

Zeitzeugen. Torsten Woitke und Gudrun Jantzen vor dem Literatur- und Begegnungszentrum „Franz Fühmann“ in Märkisch Buchholz. Quelle: Frank Pechhold

Verdrängen war Fühmanns Sache nicht. Verarbeiten und verstehen schon. Schonungslos wie kaum ein deutschsprachiger Autor setzte er sich mit seiner Nazi-Vergangenheit auseinander. Bis zur Selbstzerfleischung hinterfragte Fühmann in Werken und Briefen die radikalen Brüche in seiner Biografie. Nach dem Bruch mit dem DDR-Regime wurde Fühmann von der Staatssicherheit bespitzelt. Wie sehr er darunter litt, wussten die meisten Märkisch Buchholzer wohl nicht. Was ihn wirklich bewegte und innerlich zerriss, vertraute er nur wenigen Menschen in der kleinen Stadt an.

Franz Fühmann zog 1958 vom Strausberger Platz in Berlin nach Märkisch Buchholz

Einer dieser Vertrauten war Horst Zwingenberger. Was Fühmann bei ihm bestellte, wurde frei Haus geliefert. Fühmann besaß ja weder Führerschein noch Auto. Gudrun Jantzen übernahm so manche Lieferfahrt in den märkischen Kiefernwald. Rund drei Kilometer vom Ortskern entfernt schuf Fühmann Werke von Weltrang. In Berlin, wo er mit Frau und Tochter am viel befahrenen Strausberger Platz wohnte, sei es ihm zu laut gewesen, so Jantzen. Deshalb erwarb Fühmann 1958 ein Grundstück mit halbem Häuschen, kleiner Kochstelle, winzigem Keller, Wasserbrunnen, Plumpsklo und grün gestrichener Wellblechgarage in Märkisch Buchholz.

Arbeitsplatz. Die grüne Wellblechgarage auf seinem Waldgrundstück diente Fühmann während der warmen Monate als Schreibstätte. Quelle: Frank Pechhold

Ein ganzer Raum voll mit Büchern in Franz Fühmanns Häuschen in Märkisch Buchholz

In dem Häuschen „gab es zwei kleine Räume, von denen der eine vollgepackt mit Sachen und damit unbewohnbar war“, beschrieb Deutsch-Lehrerin Irmgard Pöche (1931-2013) Fühmanns schreibeinsamen Schaffensort. Bücher über Bücher hätten sich in dem zweiten Raum befunden, so die Fühmann-Verehrerin. „Die Regale waren vollgestopft, ein Stapel neben dem anderen lagen sie auf dem Fußboden.“ Ein kleiner eiserner Ofen spendete etwas Wärme. Holz zum Heizen schlug Fühmann selbst im Wald. Kohlen beförderte er im Fahrradkorb nach Hause.

Früh um sechs Uhr stand Fühmann auf, um zu arbeiten. Campingtisch, Stuhl, Schreibmaschine und ein bisschen Papier genügten ihm dafür. „Auf seinem Schreibtisch stand ein Spankorb mit Rotkohl, Walnüssen und Äpfeln. Davon ernährte er sich“, erinnert sich Gudrun Jantzen an einen Ausliefertag. Fühmann konnte weder kochen noch sich eine Bockwurst warm machen. „Bei ihm würde sogar das Wasser im Topf anbrennen, hat er immer gesagt.“

Ruhepol: In diesem Häuschen lebte und arbeitete Franz Fühmann von 1958 bis 1984. Foto: Frank Pechhold Quelle: Frank Pechhold

Fühmanns „Das Hölzerne Pferd“ für eine Fahrradreparatur

Mit ganz alltäglichen Dingen tat sich Fühmann manchmal ziemlich schwer. Fahrradreparaturen inbegriffen. „Technisch begabt war er überhaupt nicht“, so Karin Kiewitt (80). Streikte das 28er Herrenrad wieder einmal, brachte er es zu ihrem Sohn. Thomas Kiewitt reparierte die alte Rostlaube in der elterlichen Garage. Dafür schenkte ihm Fühmann das von ihm verfasste Buch „Das Hölzerne Pferd“.

Fühmanns Fahrrad. Das Bild ist Teil der kurz nach dem Tod des Schriftstellers in Märkisch Buchholz entstandenen Serie „Posthumer Besuch bei Franz Fühmann, 1984“. Quelle: Dietmar Riemann

„Franz Fühmann war oft in unserem Haus zu Gast“, sagt Karin Kiewitt. In der Wohnung über ihr wohnte Taxifahrer Herbert Grewe. Wollte Fühmann nach Berlin zu Verlagen oder vom Bahnhof in Halbe abgeholt werden, ließ er sich von Grewe chauffieren. Ging das mal nicht, sprangen Thomas Kiewitt oder Vater Aribert Kiewitt ein. Mitte Juni 1984 habe sein Vater den von einer Krebserkrankung schwer gezeichneten Schriftsteller nach Berlin zur Charité gefahren, so der 59-Jährige. „Danach kam er nicht wieder.“ Wenige Wochen später warf der Tod Fühmann aus dem Sattel.

Von Frank Pechhold