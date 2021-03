Schönefeld

Die Osterferien stehen vor der Tür – und mit ihnen die große Frage, wie die Feiertage in diesem Jahr wohl aussehen werden. Klar ist: An einen Urlaub wie vor Corona-Zeiten ist in diesen Tagen nicht zu denken. In jüngsten Corona-Beschluss appellierten der Bund und die Länder, auf alle „nicht zwingend notwendigen“ Reisen zu verzichten, sowohl im Inland als auch im Ausland. Und doch: Urlaub ist in bestimmten Regionen wie Mallorca derzeit möglich. Palma statt Usedom: Wegen der niedrigen Inzidenzwerte lässt die Baleareninsel derzeit Touristen einreisen – noch. Denn wie die stellvertretende Regieungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch sagte, prüft die Bundesregierung derzeit, ob Reisen in Urlaubsgebiete unterbunden werden.

Dass es Urlauber zunächst auf die Mittelmerinsel zog, ist auch am BER zu spüren. „Grundsätzlich ist die Nachfrage nach Mallorca seit der Änderung der Reiserichtlinie“ gestiegen, bestätigt der Flughafensprecher Jan-Peter Haack. Insgesamt starten und landen etwa 7000 Menschen pro Tag am BER; weniger als zehn Prozent als noch vor der Corona-Pandemie. Wer derzeit reisen will, muss jedoch einiges bedenken. Wie Haack erklärt, gelten dabei die jeweiligen Bestimmungen der Destination. „Reisende sollten sich also zwingend über die im Zielland aktuellen Bestimmungen informieren.“ Die Fluggesellschaften würden dabei etwa die Kontrolle erforderlicher Tests noch vor dem Check-In übernehmen. Am Flughafen selbst gibt es zwei Anlaufstellen für Corona-Tests, an die sich Reisende spontan wenden können. Außerdem ist das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht, wie der Sprecher bestätigt.

Medizinische Maske bei Eurowings

Auch bei den Fluggesellschaften ist die Lockerung für Mallorca-Urlauber zu spüren. Das habe man auch am BER gemerkt, sagt etwa die Eurowings-Sprecherin Jannah Baldus. Und sie gibt auch Einblicke in die Vorkehrungen, die die Fluggesellschaft derzeit führt: Das Tragen einer medizinischen Maske im Flieger ist Pflicht, verlangt ein Zielland bei Einreise einen Test, übernimmt die Lufthansa-Tochter die Kontrolle.

Ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft Eurowings rollt zum Terminal 1 des BER. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Allerdings: Für Inlandsflüge sei kein Schnelltest oder PCR-Test vorzuweisen, so die Sprecherin noch am Dienstag. Ob und wie sich das in den kommenden Tagen ändern könnte, bleibt offen. Regelmäßige Tests würden einen wirksamen Infektionsschutz bieten, so Baldus. „Lufthansa und Eurowings werden mit ihren Partnern in der Reisewirtschaft und den Testlaboren zügig die nächsten Schritte planen.“ Das betreffe auch die Testangebote für Mallorcareisen.

Was bei Reisen zu beachten ist

Doch nicht nur die Einreise muss geklärt werden, sondern auch die Rückreise. Das Robert Koch-Institut unterscheidet derzeit Länder und Regionen in drei Kategorien: Risikogebiete, Hochrisikogebiete und Virusvarianten-Gebiete. Wer beispielsweise aus einem Risikogebiet einreist (das sind laut RKI derzeit die meisten Staaten), muss sich auf eine Quarantäne von zehn Tagen einstellen, die frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Corona-Test verkürzt werden kann.

Wer etwa aus einem Virusvarianten-Gebiet kommt, muss hingegen eine strikte Quarantäne von 14 Tagen einhalten. Als Virusvarianten-Gebiet listet das RKI derzeit Staaten wie Südafrika oder Brasilien, aber auch Tschechien sowie Teile Österreichs und Frankreichs.

Reisebüro spürt wenig Mallorca-Nachfrage

Da Gebiete wie etwa Mallorca nicht als Risikogebiete gelten, können Touristen dort wieder Urlaub machen. Doch können ist die eine Sache, es wirklich tun dann wieder eine andere. Im Königs Wusterhausener Reisebüro Parasol zumindest ist die Nachfrage nach Mallorca-Reisen derzeit nicht sehr groß. „Es ist sehr, sehr verhalten“, sagt Inhaber Carsten Beilhack.

Ob es daran liegt, dass die Urlauber nun eher über das Internet buchen oder wegen der Corona-Pandemie und der Vorkehrungen weiterhin vorsichtig sind, kann er nicht sagen. Wer reist, habe dann meist auch schon eine Quarantäne einkalkuliert, so Beilhack. Er selbst habe erst vor wenigen Tagen Buchungen für innerdeutsche Reisen absagen müssen. Dafür, sagt Beilhack, würden sich Kunden nun auch für den Sommer informieren. Und da seien derzeit vor allem die Exoten gefragt: Mauritius etwa oder Namibia. Es sei fast so, als würden sich viele nun lang ihre lang gehegten Reisewünsche erfüllen wollen.

Von Johanna Apel