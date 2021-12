Luckenwalde

Silvester. Das heißt für viele, zusammen essen, „Dinner for One“ schauen, beim Countdown laut mitzählen und Punkt Mitternacht mit Sekt oder Bowle anstoßen.

Genau für diesen Anlass hat Xiao Chen, Barkeeper, Koch und Chef des Shanghai-Restaurants und der Mao-Bar in Luckenwalde, das richtige Rezept. „In China gehört es zur Esskultur, gemütlich zusammen zu sitzen, sich lange zu unterhalten und zu essen“, erklärt Xiao Chen. Seine Bowle passt perfekt für einen Abend mit Familie oder Freunden. Das Rezept hat sich der Barkeeper selbst ausgedacht. So wie alle Drinks in der Mao-Bar hat die Bowle einen leichten asiatischen Touch, heitert nicht nur an, sondern ist auch was für die Geschmacksnerven.

Xiao Chen, Barkeeper, Koch und Chef des Shanghai-Restaurants und der Mao-Bar in Luckenwalde, mixt eine asiatisch-angehauchte Silvesterbowle. Quelle: Antonia Engel

„Die Bowle besteht aus einem Teil Wodka, drei Teilen Litschisaft und vier Teilen Sekt“, erklärt Xiao Chen. Dazu braucht man noch eine Bio-Orange und eine Bio-Zitrone, einen Stängel Zitronengras oder alternativ Saft von zwei Limetten. Weitere Zutaten: Eiswürfel, frische Himbeeren und eine Dose Litschis. „Das ist auch alles in Luckenwalde kaufbar“, sagt Xiao Chen, „da hab‘ ich extra nochmal nachgeschaut.“

Die Basis bilden Orangen, Zitronen, Wodka und Zitronengras

Die Bowle setzt er schon am Vorabend an: Die Bio-Zitrone und eine halbe Bio-Orange schält er und legt die Schalen dann in 200 ml Wodka ein. Dazu kommt ein Stängel Zitronengras, der am unteren Ende etwas angeklopft werden sollte, bis er leicht aufsplittert. Der Stängel kommt in das Glas mit dem Wodka und den Schalen. Das Ganze bleibt dann über Nacht im Kühlschrank stehen. „So verteilen sich die Aromen besser und der Geschmack wird intensiver“, sagt Xiao Chen. „Für mehr Orangenaroma kann man auch Orangenscheiben dazugeben.“

Wenn man kein Zitronengras findet, kann man auch auf frisch gepressten Limettensaft zurückgreifen. Wer seine Bowle alkoholfrei genießen möchte, ersetzt an dieser Stelle den Wodka durch Litschisaft, empfiehlt der Barkeeper.

So wird die Bowle gemischt – mit Litschisaft und Sekt

Am nächsten Tag darf das Gemisch dann aus dem Kühlschrank, nun kann die Bowle richtig zubereitet werden. Zuerst gibt der Barkeeper die Schalen und den Wodka in einen großen Krug. Dann fügt er zwei Hand voll Eiswürfel dazu. Darüber kippt er 600 ml Litschisaft und 800 ml Sekt (alternativ auch alkoholfrei) und komplettiert die schön geschichtete Bowle mit frischen Himbeeren.

„Man kann auch noch eine viertel Dose Litschis dazugeben. Den Saft aus der Dose kann man auch gut zum Nachsüßen nutzen“, erklärt Xiao Chen. „Wer möchte, garniert das Ganze noch mit ein paar Stängeln frischer Minze und schon hat man einen fruchtigen, asiatisch angehauchten Punsch“.

Bevor die Bowle ausgeschenkt wird, einmal umrühren, damit sich auch alles schön vermischt. Auf Eis serviert, schmeckt sie am besten und reicht für ungefähr acht 0,2-Gläser. Also dann: Prosit Neujahr!

Von Antonia Engel