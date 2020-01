„Mehr als ein Halleluja“

Friedersdorf

Pfarrer Sven Tiepner versprach bei seinen Willkommensworten, dass neben dem bekannten Halleluja auch Lieder, die auf ihre Weise durch das Jahr geleitet hatten, wie weihnachtliche und österliche Lieder zu hören sind. „Lieder, die oft auch von unserem Sehnen und Hoffen und Glauben erzählen, wunderbare Musik, die uns stärken kann und will, zu allen Zeiten“, so Tiepner.

Und er hatte nicht zu viel versprochen. Der Kirchenchor Friedersdorf und die Kantorei Storkow unter Leitung von Saiko Yoshida-Mengk, die Bläser aus Friedersdorf, Storkow und Reichwalde, der Luther-Projekt-Chor unter Leitung von Lars Warmbrunn, Ito Pieckenbrock am Piana und Sabine Müller (Flöte), die Mädchen Hikali-Victoria Mengk, Frenilla Tiepner und Sophie Breling begeisterten mit ihren Darbietungen. Angefangen von Chorsätzen aus Händels Messias bis „Denn es ist uns ein Kind geboren“.

Ganz besonders sang sich der Sopranist Takushi Minagawa mit „ Pie Jesu“ von Andrew Lioyd Webber und „Erwache, frohlocke, o Tochter von Zion“ in die Herzen der Zuhörer. „Mit Takushi Minagawa arbeite ich schon länger zusammen. Er war auch öfter in Storkow zu Gast. Ich freue mich, dass es gelungen ist, ihn endlich auch einmal nach Friedersdorf mitbringen zu können“, so Saiko Yoshida-Mengk. „Mir hat es großen Spaß gemacht, hier zu singen“, freut sich der aus Japan kommende ausgebildete klassische Konzertsänger, der seit einigen Jahren in Berlin lebt.

Schwungvoll mit der „Zwenkauer Intrade“ von Klaus Schlegel beendeten die Bläser das Konzert.

Christel Müller aus Storkow war zum ersten Mal zum Silvesterkonzert in Friedersdorf. Sie hatte nach einer Möglichkeit gesucht, den Silvesternachmittag in einem schönen Rahmen zu verbringen. „Es hat sich gelohnt, den Weg zu machen, war es doch ein sehr gutes Konzert“, freute sie sich. Und auch die Friedersdorfer sind sich einig: Es war wieder ein gelungenes Konzert zur Jahreswende. Die Kollekte am Ausgang war für die Sanierung des Kirchturmes bestimmt, die 2020 im ersten Bauabschnitt starten soll.

Von Gerlinde Irmscher