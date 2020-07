Dahme-Spreewald

Die Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald (RVS) gibt die wegen der Corona-Krise eingeführte Senkung der Mehrwertsteuer aktuell nicht an ihre Kunden weiter. Das teilte RVS-Geschäftsführer Siegfried Richter auf MAZ-Anfrage mit.

Als Grund nannte Richter den einheitlichen Verbundtarif, der gleichermaßen in allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin und Brandenburg gilt. „Wir hätten es nie geschafft, die Ermäßigungen auszurechnen und noch rechtzeitig durch alle Gremien des Verkehrsverbunds zu bringen“, erläuterte der RVS-Geschäftsführer.

RVS-Chef: „Wir wollen das Geld nicht behalten“

Auch von der Berliner BVG hieß es zuvor, dass eine zeitnahe Umstellung der Fahrpreise aufgrund von genehmigungsrechtlichen und vertrieblichen Vorlauffristen nicht möglich sei. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg werde derzeit geprüft, wie die Steuersenkung doch noch an die Kunden weitergegeben werden könne. Im Raum stehen etwa gelockerte Mitnahme-Regelungen oder eine Ausweitung der Gültigkeit von Tageskarten, verriet Richter.

„Wir wollen das Geld nicht behalten, sondern es in irgendeiner Form an unsere Kunden zurückgeben“, versprach Richter. Die Steuersenkung auf die Ticketpreise umzurechnen, hält er aber für unmöglich. Die Senkung um gerade einmal zwei Prozentpunkte – für den ÖPNV gilt ohnehin bereits der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent – würde zu ungeraden Fahrpreisen führen, erläuterte der RVS-Chef. Die Umstellung wäre vor allem für die Busfahrer umständlich geworden, weil diese plötzlich mit vollkommen krummen Centbeträgen hantieren hätten müssen.

MAWV: Ermäßigung wird in der Jahresabrechnung berücksichtigt

Nach dem monatelangen Lockdown ist der ÖPNV in Dahme-Spreewald nur schleppend wieder angelaufen. Die Fahrgastzahlen liegen knapp 20 Prozent unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. Warum das so ist, kann der RVS-Chef nur vermuten: Viele Pendler arbeiteten weiterhin von zu Hause aus oder seien in Kurzarbeit. „Andere Fahrgäste haben sich während Corona Alternativen gesucht und gemerkt, dass sie auch ohne Bus und Bahn ans Ziel kommen“, so Richter.

Unterdessen gibt der Märkische Abwasser- und Wasserzweckverband (MAWV) die Steuersenkung für Trinkwasser direkt an seine Kunden weiter. Anträge seitens der Kunden seien nicht erforderlich, teilte der Verband mit. Der reduzierte Satz von 5 Prozent werde spätestens in der Jahresabrechnung berücksichtigt. Bei den Schmutzwassergebühren ergeben sich keine Änderungen, weil diese nicht mehrwertsteuerpflichtig sind.

Die temporäre Steuersenkung gilt seit dem 1. Juli und ist befristet bis zum 31. Dezember 2020.

Von Josefine Sack