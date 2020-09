Dahme-Spreewald

Am Zaun der Kita in Miersdorf hängen seit Montag Blätter mit Herzen. Erst hingen zwei, dann wurden es mehr – und in den nächsten Tagen werden ähnliche Blätter wohl auch an anderen Kitas des Landkreises auftauchen: „Ein Herz für Erzieher“. Im Grunde sind es Liebesbezeugungen der Kinder für ihre Kita-Erzieher und -Erzieherinnen. Die Kinder haben die Herzen selbst ausgemalt und ganz nach ihren Vorstellungen gestaltet. Für die Initiatoren der Aktion geht es aber um mehr als reine Liebesbezeugungen – es geht um Solidarität.

„Kita-Erzieher leisten eine wichtige Arbeit“, sagt etwa Aaron Kehlert, Vater einer Tochter, die in Miersdorf in die Kita geht. Die Erzieher werden nach öffentlichem Tarif bezahlt und sind deshalb auch betroffen von den derzeit laufenden Tarifverhandlungen. Anders als die Busfahrer aber, die am Dienstag in den Streik getreten sind, haben sich die Kita-Erzieher erst einmal darauf geeinigt, auf Streiks zu verzichten. „Das begrüßen wir, insbesondere nach der schweren Corona-Zeit“, sagt Aaron Kehlert. „Wir sehen, dass sich die Erzieher in einer Zwickmühle befinden. Sie müssten eigentlich streiken, haben auf der anderen Seite aber auch einen sozialpädagogischen Auftrag“, so Kehlert.

Anzeige

Eltern wollen Erzieher bei Tarifverhandlungen unterstützen

Gemeinsam mit anderen Eltern habe er deshalb die Aktion „Ein Herz für Erzieher“ ins Leben gerufen. Die Idee: Eltern können das vorgefertigte Blatt mit dem Herz und einem kurzen Erklärtext aus dem Internet herunterladen und ausdrucken. Die Kinder sollen die Herzen dann ausmalen. Anschließend werden die Bilder gut sichtbar an der Kita befestigt. „Die Aktion zielt darauf ab, die Erzieher bei den öffentlichen Tarifverhandlungen zu unterstützen, Solidarität mit ihnen zu bekunden und gleichzeitig Dankbarkeit dafür zu äußern, dass sie weiter arbeiten“, sagt Aaron Kehlert.

Das Interesse an der Aktion scheint auch außerhalb der Miersdorfer Kita groß zu sein. Inzwischen wurde sie auch auf Facebook und Instagram publiziert und geteilt. Kitas in Wildau und Königs Wusterhausen sollen schon die Beteiligung zugesagt haben. Andere sollen folgen.

Elternbeirat: Arbeitsplätze müssen konkurrenzfähig bleiben

Auch der Kreis-Kitaelternbeirat von Dahme-Spreewald, in dem Aaron Kehlert Mitglied ist, unterstützt die Aktion ausdrücklich. „Wir sind auf jeden Fall dafür, dass die Gehälter der Kitaerzieher angehoben werden“, sagt der Sprecher des Beirats, Christoph König. „Die Arbeitsplätze der Erzieher müssen gestärkt werden und auch auf lange Sicht konkurrenzfähig bleiben.“

Zuletzt gab es insbesondere in den Speckgürtelgemeinden immer wieder Probleme, weil die Kommunen zu wenige Kita-Erzieher finden. Um das Problem zu lösen, hat der Landkreis Dahme-Spreewald bereits vor einem Jahr damit begonnen, Kita-Erzieher auszubilden.

Von Oliver Fischer