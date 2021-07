Mittenwalde

Zu Beginn der Corona-Pandemie mussten nur einfache Stoffmasken getragen werden. Auf den Straßen sah man schnell eine große Vielfalt. Peter und Claudia Hundrieser inspirierte das zu einer Ausstellung in der Galerie ihres Weinhauses in der Yorckstraße in Mittenwalde. So wurden die Alltagsmasken zum Kunstobjekt. Die Ausstellung ist verlängert worden. Sie hat inzwischen Seltenheitswert.

Historische Masken

„Die Masken sind historisch“, sagt Peter Hundrieser und knipst das Licht in den beiden Galerieräumen an. „Die Leute haben sich viel einfallen lassen. Heute sieht man nur noch die langweiligen OP-Masken.“ Die individuellen Corona-Masken der ersten Stunde werden kunstvoll im Weinhaus in Szene gesetzt. An den Wänden hängen gerahmte Bilder mit einem Gesicht, das die Mittenwalder Künstlerin Antje Linke entworfen hat. Große runde Nase, abstehende Ohren und Augen mit zwei Ausrufezeichen. Die Masken sind mit Klebestreifen auf dem Glas befestigt.

Schlicht, aber besonders: Maske signiert von Gregor Gysi. Quelle: Frank Pawlowski

Unter den Exponaten dürften etliche Unikate sein, wie die Maske aus den Körbchen eines Busenhalters oder die mit dem Loch für den Trinkhalm. Große, kleine, schmale, breite, farbenfrohe Masken aus verschiedenen Materialien sind zu sehen. Viele sind mit hübschen Motiven bedruckt.

Gruß von Gregor Gysi

Selbst die einzige schlichte Maske in der Ausstellung ist etwas besonderes, und das nicht nur, weil sie schon eine blaue medizinische ist. Polit-Promi Gregor Gysi hat sie signiert. Er war der einzige Spitzenpolitiker, der eine Maske nach Mittenwalde schickte. Peter Hundrieser hatte einige darum gebeten, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Beide ließen immerhin seine Anfrage beantworten, wenn auch nur mit einer freundlichen Absage. Die Briefe sind ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Außenminister Heiko Maaß ließ gar nichts von sich hören.

Nach wenigen Monaten mussten Hundriesers die Ausstellung im vorigen Jahr wegen Corona wieder schließen. Erst seit kurzem ist sie wieder geöffnet. Auf einem Tisch im ersten Raum steht noch ein Weinkühler, gefüllt mit Zetteln, und eine kleine Flasche Desinfektionsmittel. Ein Stift und ein Block liegen daneben. Hier konnten die Besucher abstimmen, welches Exponat ihnen am besten gefallen hat. Jedes Ausstellungsstück hat eine Nummer, die Besucher schreiben sie einfach auf einen Zettel und werfen ihn in den Kübel. Die drei besten Masken werden mit Wein prämiert.

Maske mit Loch für den Trinkhalm. Quelle: Frank Pawlowski

„Wir haben noch nicht nachgeschaut“, erzählt Claudia Hundrieser. Bis Mitte September läuft die Abstimmung weiter, solange soll die Ausstellung noch zu sehen seien. Das Weinhaus ist freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Besuche sind aber auch täglich nach telefonischer Anmeldung möglich.

Hundriesers selbst haben sich immer sehr an die Corona-Auflagen gehalten. Sie gingen nie ohne Maske aus dem Haus und mieden Kontakte. Sie stellen das auch heute nicht in Frage, halten im Rückblick die rigorosen Schließungen von kulturellen Einrichtungen aber für überzogen. So wären Besuche in der Maskenausstellung durchaus möglich gewesen, finden sie, ebenso wie in weitläufigen Museen. „Der Mensch braucht Kultur“, sagt Claudia Hundrieser.

Federweißerlauf findet statt

Mit der Wiedereröffnung ihrer Ausstellung tragen Hundriesers dazu bei, die lange Durststrecke zu beenden. Ein weiterer Schritt folgt in einigen Wochen. Der Federweißerlauf wird nach der Zwangspause im Vorjahr wieder stattfinden, das hat das Paar in dieser Woche entschieden. Termin ist der 29. August. Diesmal wird es allerdings keinen Kinderlauf geben. „Aus Sicherheitsgründen“, wie Hundriesers sagen, da Kinder noch nicht gegen Corona geimpft werden.

Teilnehmer können sich auf der Internetseite des Weinhauses, www.antennenberg.de, informieren und für den Lauf anmelden.

Von Frank Pawlowski