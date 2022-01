Mittenwalde

Nach Missachtung der Vorfahrt waren am Montagvormittag ein Mercedes-Transporter, ein VW und ein Mercedes-Sattelzug in der Galluner Chaussee/Ecke Scheunenviertel in Mittenwalde zusammengestoßen.

Ein Fahrer (33) und zwei Frauen (21 und 51 Jahre) wurden verletzt in im Krankenhaus behandelt. Bei einem Schaden von mehr als 10.000 Euro mussten zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Kreuzung war zeitweilig komplett gesperrt.

Von MAZonline