In Mittenwalde regieren jetzt die Narren: Da der 11.11. dieses Jahr ein Termin unter der Woche ist, hat der Karnevalsverein Rot-Weiß-Grün (MKV) die 34. Session schon am Samstag eröffnet.

Der Mittenwalder Spielmannszug war gegen 11 Uhr auf der Yorkstraße in Richtung Pulverturm unterwegs. Schließlich ist es üblich, dass die Närrinnen und Narren in der fünften Jahreszeit die Zügel in ihre Hand nehmen.

Narren stellen Ortsvorsteher an den Pranger

Damit ihnen der Ortsvorsteher auch wirklich das Regiment überlässt, hatten sie in vorsichtshalber an den Pranger gestellt und erst wieder freigelassen, als er ihnen den Schlüssel ausgehändigt hatte. Zum Schlüssel gab es außerdem noch 200 Euro aus der Stadtkasse obendrauf.

Der Ortsvorsteher am Pranger. Quelle: Gerlinde Irmscher

Nachdem im vergangenen Jahr der Karnevalsauftakt ausfallen musste, konnte er in diesem Jahr zumindest in einer abgespeckten Form wieder gefeiert werden. Die Karnevalisten hatten auf die Festwiese neben dem Pulverturm eingeladen und ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Gekommen waren neben befreundeten Vereinen auch die Präsidenten des Karnevalsverbandes Berlin Brandenburg (KVBB) und des Karneval Verband Lausitz 1990.

Karnevalisten starten nach Corona-Zwangspause wieder durch

„Ich freue mich, dass Ihr alle gekommen seid. Nach zwei Jahren stehen wir nun hier und können wieder eine Session eröffnen“, begrüßte der Präsident des KVBB, Fred Witschel, die Gäste und betonte, dass das nicht ohne die Kommune möglich wäre.

Witschel wurde die Ehre zuteil die Vereinsfahne auf dem Pulverturm zu hissen. „Es war ein erhebendes Gefühl und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die Fahne hissen durfte.“ Dass es ein bisschen wackelig war so hoch oben auf der Feuerwehrleiter störte ihn nicht.

Prinz Guido I. und Prinzessin Melanie II. gaben nach zwei Jahren das Zepter an Prinz Hermann I. und Prinzessin Steffi I. ab. Das abgedankte Prinzenpaar gab den neuen Regenten einen Wunsch mit auf den Weg: „Bleibt allzeit gut gelaunt und denkt daran, Karneval in Mittenwalde ist das was wir daraus machen.“

Das abgedankte Prinzenpaar Melanie II. und Guido I. wünscht den neuen Regenten Steffi I. und Hermann I. (v.r.) eine tolle Zeit. Quelle: Gerlinde Irmscher

„Es war mal wieder schön, von der Bühne aus auf das Publikum zu schauen und das Lächeln in den Gesichtern zu sehen. Schön war es auch für unseren Nachwuchs, der fleißig trainiert hat, dass er sich endlich präsentieren konnte “, freute sich der Vereinsvorsitzender Oliver Bergmann.

Von Gerlinde Irmscher