Mittenwalde: Partnerstadt Machnivka bereitet sich auf Angriff vor

Mittenwalde

Die Kampfhandlungen sind näher an Machnivka herangerückt. Die Partnergemeinde versucht sich besser zu schützen und Mittenwalde bereitet sich auf die ersten Flüchtlinge vor.

Die russische Armee griff in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zhytomyr an, das liegt nur 50 Kilometer entfernt von Machnivka. Mittenwalde steht mit der Partnergemeinde weiterhin in Kontakt und will weiterhin helfen.

Kinder bauen Schutzzäune in Machnivka

Die Gemeinde Machnivka trifft nun alle Vorbereitungen, um sich zu schützen. „Die Kinder in den Schulen bauen Schutzzäune für die Verteidigung ihres Dorfes“, sagte Katrin Stiegmann, Verantwortliche für die Städtegemeinschaft in Mittenwalde.

Noch am Dienstag gab es laut Marek Kleemann, Stellvertretender Bürgermeister der Stadt Mittenwalde, keine Anfragen von Flüchtenden in der Stadt Mittenwalde. Nach den aktuellen Ereignissen hat sich das geändert. „Einige Freunde von Familien aus Mittenwalde sind bereits auf den Weg zu uns“, sagte Stiegmann. Wann die Ukrainer ankommen und wie viele, wisse die Stadt noch nicht.

Hilfsbereitschaft in Mittenwalde riesengroß

Laut Stiegmann sei die Hilfsbereitschaft in Mittenwalde riesengroß. Vor allem wollen die Einwohner Sammelaktionen beginnen. „Das hilft uns im Moment nicht. Wir haben keine Lagerkapazitäten“, so Stiegmann.

Es wäre hilfreich, wenn die Einwohner Taschen und Koffer mit Erstausstattungen packen würden. In den Koffern sollte Kleidung für zwei Tage für Mutter und Kinder (0-18 Jahre) drin sein. Die Angaben zu den Kleidergrößen sollten außen am Koffer oder der Tasche sein. Zudem Hygieneartikel wie Duschbad oder Zahnpasta sollten eingepackt sein. Falls es möglich ist, können noch ein bis zwei Kuscheltiere eingepackt werden. Sobald Bedarf besteht, meldet sich die Stadt Mittenewalde mit der E-Mail Adresse: Pro-ukraine@mittenwalde.de. Bis dahin soll die Erstausstattung zu Hause aufbewahrt werden.

Von Laura Verseck