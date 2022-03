Heidesee

Ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen ereignete sich am Sonntagabend kurz vor 18.30 Uhr auf der B 246. Zwischen Prieros und Klein Eichholz kollidierten aus noch nicht abschließend geklärter Ursache ein Audi, ein BMW und ein Chrysler-Kleinbus. Zwei Fahrer wurden leicht verletzt. Zur Gesamtschadenshöhe gibt es noch keine Informationen. Der durch die Wucht des Aufpralls in den Wald gefahrene BMW musste abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest beim mutmaßlichen Verursacher ergab 0,89 Promille.

Zur Absicherung des Rettungseinsatzes und der Fahrzeugbergung musste die Bundesstraße zeitweilig gesperrt werden, was laut Polizeiangaben bis 20 Uhr für Verkehrsbehinderungen sorgte.

Wildau: Defektes Haushaltsgerät löst Küchenbrand aus

In einem Mehrfamilienhaus in der Wildauer Teichstraße brach am Sonntag ein Feuer in der Küche aus. Ersten Ermittlungen zufolge kommt als Ursache der technische Defekt eines Haushaltgerätes in Frage. Verletzt wurde niemand, aber die Wohnung ist jetzt unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Mittenwalde: Baustellenzaun und elf Container gewaltsam geöffnet

Einbrecher suchten am Wochenende eine Baustelle in der Dahmestraße in Mittenwalde heim. Sie öffneten die Umzäunung und elf Baucontainer und richteten allein dadurch einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt. Die Kripo ermittelt.

Spurwechsel-Fehler in Schönefeld führt zu Personen- und Sachschaden

Ein Verletzter und 80.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Spurwechsel-Fehlers in Schönefeld. Ein Toyota und ein BMW gerieten am Sonntagnachmittag in der Jürgen-Schumann-Allee in Schönefeld aneinander.

