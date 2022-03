Schönefeld

Die Polizei wurde am Donnerstag kurz nach 13 Uhr zum Terminal des Flughafens gerufen, da dort ein Mitarbeiter von einem bereits polizeibekannten 48-Jährigen aus Polen angegriffen worden war. Dem erheblich alkoholisierten Täter war zum wiederholten Mal das Hausverbot für den BER ausgesprochen worden, woraufhin er den 60-jährigen Angestellten ins Gesicht schlug und nach ihm trat. Beim Eintreffen der Beamten skandierte der Täter zudem lautstark Naziparolen. Er wurde auf richterliche Anordnung zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Gleichzeitig wurden Beweismittel gesichert. Die weiterführenden Ermittlungen hat inzwischen die Kriminalpolizei übernommen.

Internationale Fahndung nach gestohlenem Audi A4

Ein über Nacht in der Ackerstraße geparkter Pkw Audi war in der Nacht zum Freitag das Ziel von Dieben, wie der Polizei in den Morgenstunden angezeigt wurde. Umgehend eingeleitete internationale Fahndungsmaßnahmen führten noch nicht zum Wiederauffinden des schwarzen Modells A4.

Telz: Kriminelle brechen in Kita ein und verwüsten die Einrichtung

Am Freitagmorgen wurde der Polizei angezeigt, dass in die Kindertagesstätte in der Telzer Siedlung in der Vornacht eingebrochen worden war. Auf ihrer Beutesuche hatten Kriminelle im Gebäude eine Spur der Verwüstung hinterlassen, ersten Aussagen zufolge jedoch nichts gestohlen. Dennoch summierten sich die verursachten Schäden auf etwa 6.000 Euro.

Wildau: Angefahrene Radfahrerin leicht verletzt

Unaufmerksamkeit beim Ausfahren von einem Grundstück war Ursache für einen Unfall am Freitagmorgen, 7 Uhr, in der Birkenallee in Wildau. Ein Skoda fuhr eine Fahrradfahrerin an – die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt einige hundert Euro.

Von MAZonline