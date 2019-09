Mittenwalde

Ein Volvo-Fahrer alarmierte am Sonntagabend die Polizei. An der Tankstelle an der Dahmestraße wollte ein Unbekannter, dass er aussteigt, da er sich prügeln wollte. Mit einer Flasche schlug der Litauer (52) mehrmals gegen das Führerhaus – der Schaden: einige hundert Euro. Der Mann hatte 1,63 Promille im Blut.

Von MAZonline